Hamilelikte kafein tüketiminde sınır ne olmalı?

RİSKLİ MİKTARIN SINIRI

Çoğu kadın doğum uzmanı, düşük olasılığını artırdığı için anne adaylarına kafein içeren içecekleri tümden yasaklıyor. Bunu destekleyen çalışmalarda düşük ve ölü doğum riskinde artış olduğu gösterilmiştir ama bu tüketilen miktarla ilişkili bir durumdur.

2002'de yapılan bir çalışma 800 mg ve üstünde (8 fincan ve üstü) kafein alımının erken dönemde ölü doğum riskini artırdığını göstermiştir.

Diğer bir çalışmada ise 600 mg ve üstü (6 fincan ve üstü) kafein tüketiminde düşük yapma riskinin arttığı belirtilmektedir.

Kaliforniya'da yapılan bir çalışmada riskli miktar 300mg (3 fincan) olarak belirlenmiştir.

2016'da yapılan bir çalışmada ise gebelik oluşmadan önce her gün en az 2 kafeinli içecek tüketenlerde, potansiyel düşük riskinde artış bulunmuştur.

4 FİNCANDAN SONRASI LÖSEMİYE NEDEN OLUYOR

Yakın zamanda Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi'nde (AJOG - American Journal of Obstetrics and Gynecology) yayınlanan bir çalışmada anneleri günde iki fincandan fazla kahve tüketen bebeklerde çocukluk çağı lösemilerinin daha sık gözlendiği belirtilmektedir. Çalışmada; 300 mg'dan (4 fincan) fazla kafein tüketiminin riski %60, 600 mg (8 fincan) üstündeki tüketimin ise %72 oranında çocukluk çağı lösemilerini artırdığı belirtilmektedir.

Kafeinin fetal DNA'yı değiştirerek bebeği lösemiye yatkın hale getirdiği düşünülmektedir.

KAFEİN OBEZİTE İLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Yine son zamanlarda yapılan bir çalışmada hamilelikteki aşırı kafein tüketiminin çocukluk çağı obezitesiyle bağlantılı olduğu belirtilmektedir.Uluslar arası Obezite Dergisi'nde yayımlanan ve 15 yıllık incelemeyi kapsayan araştırmada, gebelikleri boyunca yoğun kafein alan annelerin çocuklarında, almayanlara göre %89 daha fazla obeziteye rastlanmıştır.

HAMİLELER NE KADAR TÜKETMELİ

Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği'ne göre, sağlıklı bir bebek sahibi olmak için annenin 200mg ve altında kafein tüketmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü ise sınır değeri günde 300mg olarak belirlemiştir.

Bu rakamları daha iyi kavramak açısından örneklemek gerekirse kahve zincirlerinde satılan küçük boy (237 ml'lik) Americano 75mg, Latte 75mg, Macciato 150mg, Kapuçino 75mg, Espresso 75 mg kafein içerir. 1 fincan Türk kahvesi ise 50 mg kafein içeriyor.