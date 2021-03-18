Boş gebelik de hamilelik belirtileri gösteriyor! Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

BOŞ GEBELİK NEDİR?

Gebelik kesesini oluşturan zar ve plasentanın olmasına rağmen içinde embriyonun mevcut olmaması durumuna boş gebelik denir. Genellikle kromozom bozukluğu sebebiyle görülen bu durum, gebeliğin ilk 3 ayında meydana gelir.

Halk arasında su gebeliği olarak da bilinen bu durum, gebelik kesesinin uterusun içine yerleşirken embriyo olmadan gelişmesidir. Boş gebelikte sperm ve yumurta döllenerek kese oluşturur ancak bebek gelişmez. Kromozom bozukluğu sebebiyle oluşabileceği gibi düşük kaliteli sperm, yumurta veya anormal hücre bölünmesinden kaynaklanır.

BOŞ GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir kadın gebe kaldığında döllenmiş yumurta uterus duvarına yapışır ve yerleşir. Yaklaşık 5-6 haftalık gebeliğin sonunda, bir embriyo bulunmalıdır. Bebeğin bulunduğu kesenin genişliği yaklaşık olarak 18 milimetre genişliğinde olur. Boş gebelikte ise embriyo bulunmaz.

Bu noktada boş gebeliğin yol açtığı bazı semptomlar vardır. Genellikle normal gebelikte görülen belirtiler gözlemlenir. Hamileliğin en önemli belirtilerinden biri olan adet kesilmesi boş gebelikte de olur. Boş gebeliklerde östrojen ve progesteron hormonu yükselebileceğinden, tıpkı diğer gebeliklerde olduğu gibi göğüslerde hassasiyet, mide bulantısı ve kusma, şişkinlik ve halsizlik gibi şikayetler gözlemlenebilir. Üstelik evlerde yapılan testlerde hamilelik pozitif çıkabilir. Ancak bunun sebebi hormonlarda yaşanan artıştır. Yine aynı şekilde normal gebelikte görülen kasıklarda kramp ve hatta hafif kanamalar yaşanabilir.

BOŞ GEBELİK NASIL ANLAŞILIR?

Birçok kadın normal bir hamilelik süreci geçirdiğini düşünür. Çoğu kadın boş gebelik yaşadığını anlayamaz ki zaten kesin tanı için ultrason ile görüntüleme gerekir. Sağlıklı ve normal bir hamilelikte gebelik kesesi, vajinal ultrason ile 4 - 4,5 hafta, karından ultrason ile en geç 5. veya 6. haftada görülmeye başlanır. Hamileliğin 7. haftasına gelindiğinde ise artık embriyo ve kalp atışının görülebilmesi gerekmektedir. Eğer 7. hafta olmasına rağmen kese içinde bebek görülmüyorsa, boş gebelik teşhisi konulabilir.

BOŞ GEBELİK İLE DIŞ GEBELİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Boş gebelik ve dış gebelik birbiriyle tamamen farklı iki durumdur. Bu farkları şu şekilde özetlemek mümkündür;

Boş gebelik rahim içinde gerçekleşir, dış gebelik ise rahim dışında gelişir.

Boş gebelikte normal gebelikteki gibi Beta-HCG hormonları yükselir, dış gebelikte ise hormonlarda bir değişiklik olmaz.

Boş gebelikte çoğu zaman herhangi bir kanama olmaz, dış gebelikte ise çok yoğun kanamalar meydana gelebilir.

Boş gebelik kürtaj ile sonlandırılır, dış gebelik ise açık ameliyat ya da laparoskopi ile sonlandırılır.

BOŞ GEBELİK İÇİN NE YAPILIR?

Boş gebelikle ilgili birçok soru işareti vardır. Bunlardan biri de boş gebeliğin kendiliğinden düşmesiyle ilgilidir. İşin doğrusu boş gebelik kendiliğinden düşmez. Boş gebelikte oluşan kesenin kendi başına vücuttan ayrılması mümkün değildir. Dolayısıyla doktor müdahalesi şarttır.

Bu noktada kişiye iki seçenek sunulur. Birincisinde ilaç verilerek kişinin düşük yapması sağlanır. Ancak rahimde bulunan tüm dokuların vücuttan atılması birkaç günü bulabilir ve yoğun kanama yaşanabilir. Diğer bir yöntem ise kürtajdır. Bu yöntem tüm dokunun tek seferde vücuttan çıkarılmasını amaçlar. Hangi yöntem seçilirse seçilsin boş gebeliğin mutlaka sonlandırılması gerekir. Çünkü boş gebeliğin normal gebeliğe dönmesi mümkün değildir.