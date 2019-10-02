Çocuklarda demir eksikliğine dikkat!

Ülkemizde en sık görülen kansızlık türü demir eksikliği anemisidir. Demir, vücudumuz için çok önemli bir elementtir. Özellikle büyüme dönemlerinde hücre ve dokularımız tarafından yoğun olarak demir kullanılır. Bu nedenle büyümenin en fazla olduğu 6. ve 24. aylar arasında ve adölesan dönem dediğimiz 12-16 yaşları arasında demir eksikliği sık görülmektedir.

Süt çocuklarında ilk 6 ay anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin demir takviyesi alması önemlidir. 6 aydan sonra ise ek besinlerle beraber demirden zengin beslenme başlamalıdır. Sabah kahvaltılarında verilebilecek olan yumurta sarısı demirden zengindir. Ayrıca yine çekirdekli kırmızı üzümden yapılmış olan pekmezin demir içeriği yüksektir ve kahvaltı öğününe eklenebilir. Sebze çorbalarına kuzu ya da dana eti katılarak haşlanıp blenderdan geçirilip bebeğe verilmelidir. Halk arasında bebek çorbalarına et veya kemik suyu katmak gibi yanlış bir alışkanlık vardır. Demiri içeren etin kendisidir. Et haşlanarak çorbalara eklenebilir. Bebeğiniz 9 aylık olduktan sonra 2-3 haftada bir iyi pişirilmiş dana ciğeri tüketmesi de demir açısından zengin beslenme için önemlidir.

Tüm bu koruyucu beslenme önerilerine rağmen bebeğinizde demir eksikliği ortaya çıkabilir. Bu nedenle çocuk hekimleri ilk 8-9 ay içerisinde mutlaka kan sayımı tetkiki istemektedirler. Eğer bebeğiniz normalden daha fazla uyuyorsa, soluksa, iştahsızsa, kilo alması durduysa kan tahlili yapılmasında fayda olacaktır. Çünkü demir eksikliği anemisi zamanında müdahale edilmezse hastada ileri derecede kansızlığa, kalıcı zeka geriliğine ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Bu durumda demir damla ve şurupları ile de takviye yapılabilir.