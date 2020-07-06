Çocuklar günde bir şişe maden suyu tüketmeli...

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Şahin Arısoy, artan hava sıcaklıklarıyla beraber yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarında su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Tüketilen saf suyun yanında mineralli suyun da vücuda faydası olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Arısoy, 15 yaş altı çocukların günde bir şişe, 15 yaş üzeri gençlerin ise günde iki şişe maden suyu tüketmesini önerdi. Uzm. Dr. Arısoy, "Yaz döneminde yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da su ihtiyacı artar. Çocuk vücudunun yüzde 75'i sudan oluştuğu için çocukların mutlaka yetişkinlerden daha fazla su tüketmesi gerekir. Mineral açısından zengin olan mineralli su da çocuklardaki elektrolit ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Dolayısıyla çocuklarında mineralli suyu tüketmesini öneriyoruz. Saf su hiçbir zaman vücuda yeterli gelmez. Sadece saf su tüketen bir çocukta sodyum ve potasyum eksikliklerine bağlı, halsizlik, baygınlık, kusmalar yaşanabilir" dedi.

'EKSİKLİK, ŞUUR BULANIKLARINA SEBEP OLUR'

Mineralli su içerisinde fazlaca bulunan potasyum eksikliğinin çocuklarda ciddi rahatsızlıkların yaşanmasına sebep olacağının altını çizen Uzm. Dr. Arısoy, "Bir çocuk potasyum eksikliği yaşarsa, ciddi kusmaları olur, ciddi halsizliği olur, ciddi bağırsak krampları yaşar, kabızlık sorunu yaşar. Su kaybıyla beraber tuz kaybı da yaşanmasıyla beraber bilinç kaybına kadar varabilecek rahatsızlıklarla karşılaşılabilir. Bayılmalar, tansiyon düşmeleri, bilinç kaybı altında çok sık görülen rahatsızlıklardır" diye konuştu. Uzm. Dr. Arısoy, mineralli suyun ayran, kefir gibi içeceklerle karıştırılıp tüketilebileceğini de hatırlattı.

'SAF SU DA TÜKETİLMELİ'

Sadece mineralli su tüketimini ise önermediğini, mutlaka saf suyun da yeterli miktarda içilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Arısoy, "Vücudun bütün su ihtiyacını mineralli sudan karşılamaya kalkmak sodyum yüklenmesi, potasyum yüklenmesi, klor yüklenmesi yapabilir. Bu yüzden saf suyun da yeterli miktarda içilmesi gerekir" dedi.

Diyetisyen Deniz Zünbülcan ise, soda ve mineralli suyun farklılıklarından bahsederek, "Soda yapay, mineralli su ise doğaldır. Dolayısıyla satın aldığımız şişeler üzerinde mineralli su veya maden suyu yazılarının olması gerekir. Meyveli, şekerli olan maden sularının ise tüketilmesini önermiyoruz. Kişi, sade maden suyunun içerisine meyvelerle aroma verebilir" dedi.