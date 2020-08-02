Ebeveyne yabancılaşma sendromu

Ebeveyne yabancılaşma sendromunun, çocuğun beyni yıkanarak duygusal anlamda diğer ebeveyne karşı yabancılaştırılması sonucu oluşan bir psikolojik sendrom olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, "Çocukların böyle bir durumla karşılaşması duygusal taciz olarak kabul edilmekte. Bunun bir çocuk hakları ihlali olmasının kabul ediliyor. EYS zamanla üzerinde durulması gereken ve önemli bir rahatsızlık olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Çocuklar, bilhassa ebeveynleri tarafından yapılan duygusal ve psikolojik istismara karşı savunmasızdırlar ve çok kolay kandırılabilirler. Boşanma sürecinde eşler kendi aralarındaki husumeti bilinçli veya bilinçsiz olarak çocuklarına da yansıtarak onları bir taraf olmaya itebilirler. Burada amaç, mahkeme süreçlerinin sonunda diğer ebeveynin, çocuğun dünyasında karalanması, yok edilmesi, tüm bağının kopartılması hedeflenerek art niyetli davranışlarla zafer ve zaman kazanmaya çalışılmasıdır." dedi.

ÇOCUĞU DİĞER EBEVEYNDEN SOĞUTMAK VE KENDİNE BAĞLAMAK İÇİN...

Çocuğu diğer ebeveynden soğutmak ve kendine bağlamak için onu şımartıcı davranışlarda bulunmak, boşanmanın sorumluluğunu diğer ebeveyne yüklemenin en basit yabancılaştırıcı taktiklerinden biri olduğunu belirten Özçırak, "Çocuğu göstermekte zorluk çıkarmak ve diğer ebeveynin icraya başvurmasına yol açmak en bilindik yabancılaştırıcı taktiğidir. Bu faaliyetler sonucunda çocukta diğer ebeveyn hakkında olumsuz düşünceler belirir. Diğer ebeveyni dikkate almamaya, önemsememeye başlar ve diğer ebeveynin çocuk üzerindeki etkinliği ve rol modelliği sarsılır. Bu sebeple yabancılaşmanın fark edildiği ilk anda tedbir almak gerekir. " şeklinde konuştu.