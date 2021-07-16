Kimi zaman sevmediği bir yemeği yedirmek kimi zamansa tok olmasına rağmen yedirmeye devam ettirmek bebeklerde kusma nedeni olabiliyor. Öksürük ve nefes darlığı gibi sorunların oluşmadığı bu durum genelde zararsız olup bebeğin kilo almasını ve büyümesini olumsuz yönde etkilemiyor. Ancak bebeğin kilo alımını etkiliyorsa, orta kulak iltihabı veya akciğerde problemlere yol açıyorsa bebeklerde kusma, patolojik bir problem olarak kabul ediliyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine mide bulantısı ve kusma bir hastalık değil, belirtidir. Hatta bazen önemli ve hayatı tehdit eden hastalıkların ilk belirtisi de olabilir.



BEBEKLERDE KUSMA HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR?

Süt çocuklarında: Mide bağırsak iltihabı, reflü, yemek borusunda darlık gibi anatomik sorunlar, idrar yolu enfeksiyonu veya menenjit gibi enfeksiyonlar süt çocuklarında kusmaya neden olabilir. 2 yaş üstü olan çocuklarda: Mide bağırsak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar, zehirlenme, apandisit gibi cerrahi gerektiren durumlar bebeklerde kusmaya yol açabilir. Doğuştan metabolik hastalıklar, travmalar, kafa içinde yer kaplayan kitleler ve psikolojik sebepler özellikle daha büyük çocuklarda, ender de görülse, kusma nedeni olabilir. Her yaş grubunda: Bazı merkezi sinir sistemi hastalıkları ve beyin zarı iltihaplanması (menenjit) gibi durumlarda da bebeklerde kusma ve bulantı gelişebilir. Bunların yanı sıra çocuklarda yine her yaş grubunda sindirim sistemine yabancı cisim kaçması da kusmaya yol açabilir.

BEBEK KUSUYORSA NELER YAPMALI?

Yemek yemek istemiyorsa zorlamayın.

• Yemeğini bitirdikten sonra hemen yatırmayın.

• Özellikle ek gıdaya geçişte yeni deneyeceği gıdalara az miktarda başlayın.

• Sık sık ve az az yedirmeye dikkat edin.

• Beslenme sonrasında 25-30 derece açıyla dik yatırmak hem rahatlamasını sağlayacak hem de kusmaya bağlı oluşabilecek orta kulak iltihabı ile zatürre gibi komplikasyonları önlemeye yararlı olacaktır.

• İdrar çıkışını takip edin. Uzun süreli veya şiddetli kusmalarda su kaybı olabilir. Bu yüzden bez sayısı, ağız kuruluğu, gözyaşı, halsizlik ve bilinç durumu gibi değişiklikleri takip edin. Bu tür belirtiler varsa hemen doktora başvurun.

NE ZAMAN BİR HEKİME BAŞVURMALI?

Bebeklerde kusma beslenme sonrasında az miktarda oluyorsa, öksürük, ağlama ile nefes darlığı sorunları oluşturmuyorsa ve bebeğin kilo alımı yeterliyse endişe etmeyin. Ancak bazı durumlar var ki zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak çok önemli. Bunun nedeni ise geç kalındığında bebeğin büyümesinin olumsuz yönde etkilenmesi ve altta önemli hastalık yatıyorsa bu tanının gecikmesidir. Hekime başvurulması gereken durumlar: • Uzun süreli kusma sebebiyle bebeğinizin büyümediğini düşünüyorsanız veya geçmeyen hırıltılı, öksürük ile nefes darlığı sorunu geliştiyse ya da bebek sık sık ağlama krizlerine giriyorsa bir hekime başvurmanız çok önemli.

• Bebeğin yeni başlayan kusma sorunu varsa, buna kanlı kusma eşlik ediyorsa veya karında şişlik ya da ateş gibi problemler oluştuysa doktora başvurmayı ihmal etmeyin.

• Ağır darbe veya düşme sonrasında kafa içi basıncı artışına bağlı olarak da kusma gelişebiliyor. Bu durumda bebeği takip ederek özellikle fışkırır tarzda kusmaya bilinç durumunda değişiklik, şiddetli ağlama, gözünde kayma, istemsiz hareketler, nefes almada zorluk eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden acil servise başvurmanız yaşamsal önem taşıyor.

• Bebeklerde kusma beslenme sonrasında bol miktarda oluyorsa, beslenme sonrasında bebekte ağlama krizleri gelişiyorsa veya bebek kendini geriyor ve yay gibi oluyorsa, bu tablonun da araştırılması gerekir. Bu durumları hemen doktorunuza danışmanız çok önemli.

• Bunların yanı sıra uzun süredir geçmeyen veya seyrinde iyiye gidiş olmayan kusmalar ile özellikle aniden başlayan kusmaların da mutlaka değerlendirilmeleri gerekiyor.

