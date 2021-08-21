Bebeklerde ağız içi (aft) ile dil yarası nasıl geçer, tedavisi var mı? Bebeklerde ağız yarasına ne iyi gelir?

Yeni doğan bebeklerde yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan birisi de ağız içinde meydana gelene yaralardır. Her 10 bebekten en az 2'sinde görülen ağız yaraları, daha çok normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerde görülür. Bunun nedeni de doğum sırasında bebeğe yerleşen mantarların direkt olarak ağızda yara olarak karşımıza çıkmasından kaynaklanır. Genellikle dil üzerine, yanak aralarında, damakta ya da dudak üzerinde kendini gösteren bu yaralar, çoğu zaman 2 yaşına kadar devamlı çıkar. Peki bu durumda ne yapılmalı? Ağız yaralarının çaresi ne? İşte bebeğinizin ağzında çıkan yarayı söndürmek için yapabileceğiniz yöntemler...

BEBEKLERİN AĞZINDA NEDEN YARA OLUŞUR?

Ağız içinde ya da kenarlarında meydana gelen yara türlerinden biri olan pamukçuk rahatsızlığına kullanılan ilaçlar, enfeksiyonlar ya da mantarlar neden olabilir. Beyaz renkli lezyonlar halinde ortaya çıkan pamukçuk özellikle de antibiyotik kullanımı ile meydana gelir. Ayrıca, gerekli özenin gösterilmeden ve sterilize edilmeyen emzikler, mantar kapmaya elverişli olduğundan ağız içerisinde yaralara neden olabilir. Genel anlamda pamukçuğun oluşum nedenlerine bakacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz:

- Antibiyotik kullanan bebeklerde,

- Emziren annenin göğsünün iyice steril edilmemesinde,

- Bebeğin emzik veya biberonlarında hatta oyuncaklarında hijyene dikkat edilmemesinde,

- Bebeğin bağışıklık sisteminin zayıf olmasında ağız yaraları ortaya çıkabilmektedir.

BEBEKLERDE AĞIZ YARALARI NASIL GEÇER?

Genellikle pamukçuk olarak karşımıza çıkan ağız içi yaralar, bebeklerde fark edildiği zaman doktora gidilmelidir. Doktorun önereceği ilaç, yaranın iyileşme sürecini kısaltarak tamamen geçmesine neden olacaktır. Ancak, bu gibi durumların görülmesini istemiyorsanız yara oluşumunu önlemek için bazı yöntemler deneyebilirsiniz.

Bebeğin bulunduğu odanın hava almasını sağlama, temiz kıyafetler giydirme, henüz 1 aylık bile olmamış bebeklere emzik ve biberon vermeme gibi basit önlemler alarak yara oluşumuna engel olabilirsiniz. Bebeklerde ağız içi yaralanmaya neden olan en büyük etkenlerden birisi de bebeklerde kullanılan emzik ve biberonları karbonatla yıkamadır. Bebek eşyalarını karbonatla yıkamak pamukçuk yaralarını arttıracaktır.

AĞIR YARALARINI GEÇİREN DOĞAL KÜR NASIL HAZIRLANIR?

BAL VE ZERDEÇAL KÜRÜ

Ağız içi yaralarını doktora gitmeden iyileştirmek istiyorsanız antiseptik ve antibakteriyel özellikler taşıyan zerdeçalı bal ile karıştırarak yaralı bölgeye sürebilirsiniz. Bu yöntem acıyı hafifletecek ve yaranın iyileşmesini sağlayacaktır. 1 yaşından küçük bebekler için bal tüketimi önerilmez.