CHP Dikili’de büyük kriz! İstifa haberleri peş peşe geldi

CHP PM'si 29 Ocak'ta İzmir özel gündemi ile toplandı. Saatler süren toplantı sonrası CHP PM'si İzmir'de merakla beklenen ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Mevcut CHP'li 20 belediye başkanı genel merkez tarafından çizik yedi.

SADECE ÇİĞLİ DEĞİŞTİ

Karaburun, Çiğli, Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme'de gösterilen adaylar ilçe teşkilatlarında büyük tepkiye neden oldu. İlçelerden art arda protesto haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta toplanan Parti Meclisi Çiğli Adayını değiştirirken Parti S sözcüsü Deniz Yücel başka değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

KIRGÖZ YERİNİ KORUDU

İlçelerden art arda gelen protesto haberlerine Dikili'de eklendi. Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesi ile birlikte ilçe örgütünde istifa haberleri de gelmeye başladı.

ESKİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Dikili eski İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şener yaptığı açıklamada, "Değerli yol arkadaşlarım, uzun zamandan beri mücadele ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar bana destek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.