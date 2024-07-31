Hamas lideri Haniye’nin şehit edilmesine dünya ne tepki verdi?

PEŞ PEŞE TEPKİLER

KATAR: BU SUİKAST BARIŞ ŞANSINI BALTALAYACAKTIR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Katar'ın Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikastı "en güçlü" ifadelerle kınadığı ve bunu "iğrenç bir suç, tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve uluslararası hukukun, insancıl hukukun açıkça ihlali" olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada,"Bu suikast ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam eden pervasız davranışı, bölgenin bir kaos döngüsüne sürüklenmesine yol açacak ve barış şansını baltalayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın nedeni ne olursa olsun şiddeti, terörizmi ve siyasi suikastlar dahil suç eylemlerini reddeden tutumunun sabit olduğu aktarılan açıklamada, Katar yönetiminin ve halkının, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

İRAN

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini belirtti.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YEMEN

Yemen'daki Husilerin Siyasi Büro Ofisinden yapılan açıklamada, Heniyye'ye düzenlenen suikastın uluslararası tüm hukuk kuralları ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğuna işaret edilerek, "Heniyye suikastı, sınırı aşan büyük bir gerilimdir." denildi.

Açıklamada, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastın "Yahudilerin terör suçu olduğu" ifade edildi.

AFGANİSTAN: İSLAM ÜMMETİ VE CİHAT DAVASI AÇISINDAN BÜYÜK BİR KAYIP

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Dün gece Tahran'da düzenlenen bir saldırıda öldürülen Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) siyasi lideri Dr. İsmail Heniyye'nin şehadet haberini derin üzüntüyle öğrendik." ifadesini kullandı.

Heniyye'nin, hayatı boyunca Filistin direnişi için büyük fedakarlıkta bulunduğu belirten Mücahid, "Bu büyük şahsiyetin şehadetini İslam ümmeti ve cihat davası açısından büyük bir kayıp olarak görüyoruz." dedi.

Mücahid, Heniyye'nin ailesine, Hamas liderliğine ve Hareketin İsrail'e karşı savaşan askeri güçlerine başsağlığı diledi.

Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadıklarını kaydeden Mücahid, saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceğini belirtti.

Mücahid, başta Müslüman ve Arap ülkeleri olmak üzere nüfuz sahibi hükümetleri İsrail'in saldırılarını durdurması için harekete geçmeye çağırdı.

PAKİSTAN: İSRAİL'İN SON EYLEMLERİ BARIŞ ÇABALARINI BALTALAMAKTADIR

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın, gerekçesi ne olursa olsun, yargısız infazlar ve bölge dışı cinayetler de dahil olmak üzere terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınadığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı devlet adamının katıldığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni ile aynı zamana denk gelen bu pervasız eylemin zamanlaması karşısında derin bir şok yaşandığı vurgulandı.

Pakistan'ın, İsrail'in "bölgede artan maceracılığını" ciddi bir endişe ile izlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in son eylemleri zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil etmekte ve barış çabalarını baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Malezya, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı

Malezya Dışişleri Bakanlığından da, suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Filistin yönetimi ve halkına en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanılarak, Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması şiddetle kınandı.

Malezya'nın Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, suikast hakkında kapsamlı soruşturma yapılması gerektiği kaydedildi.

Malezya Başbakan Enver İbrahim de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Heniyye'nin suikastını şiddetle kınayarak suikastı "en iğrenç türden bir cinayet" olarak niteledi.

Enver, "Bu trajedinin, halihazırda çok büyük acı ve zorluklara maruz bırakılmış Filistin halkı için ne anlama geleceği konusunda derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

IRAK: BÖLGEDEKİ GÜVENLİK VE İSTİKRARA YÖNELİK BİR TEHDİT

Irak Haber Ajansının (INA) yayımladığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise "Irak Cumhuriyeti hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki ikametgahına düzenlenen hain suikast saldırısını şiddetle kınıyor. Irak Cumhuriyeti olarak, bu saldırgan operasyonun uluslararası yasaların açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu ifade ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın Filistin halkı ve liderleriyle tam dayanışma içerisinde olduğuna yer verilen açıklamada, uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve devlet egemenli ihlalleri ile tekrar eden saldırıları durdurmak için gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

ÜRDÜN: HENİYYE'YE YÖNELİK SUİKAST, BÖLGEDE GERİLİMİ TIRMANDIRAN BİR SUÇ

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Ürdün, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'ye düzenlediği suikastı en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Heniyye'ye yönelik suikastın "uluslararası hukukun ihlali, bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, Ürdün'ün devlet egemenliği ve uluslararası hukuk ihlallerini reddetme ve nedeni ne olursa olsun siyasi suikastları, şiddeti ve terörizmi kınama konusundaki kararlı tutumu vurgulandı.

Uluslararası toplumun sorumluluğu üstlenmesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmesine son verecek önlemler alması gerektiği aktarılan açıklamada, Heniyye'nin ailesine, Filistin yönetimine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

LÜBNAN

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hükümet Sarayı'nda olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadığını ifade etti.

Mikati, "Bu eylemin küresel endişe çemberini genişleteceği ve bölgede tehlike arz edeceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı da, resmi Telegram hesabı üzerinden Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

"Büyük ve samimi lider Heniyye'nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu" ifadesine yer verilen açıklamada, başta Hamas olmak üzere tüm Filistinlilere başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "tehlikeli gerilimi tırmandırması" kınandı ve suikast politikaları ile ülkelerin egemenliğinin ihlallerinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Tehlikeli tırmanışın bölgede ciddi güvenlik sonuçlarına yol açacak çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, suikast politikaları ve ülkelerin egemenliğini ihlal etmenin bölgesel çatışmalara sebep olabileceğine dikkati çekildi.

LİBYA

Libya Devlet Yüksek Konseyi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, Konseyin İslam ümmeti, Filistin halkı ve Hamas'a taziyelerini sunduğu belirtildi

Açıklamada, "Devlet Yüksek Konseyi, İslami direniş hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı büyük mücahit İsmail Haniye'nin şehadeti nedeniyle başsağlığı diliyor." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.