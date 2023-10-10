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İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA: Hamas'ın verdiği süre doldu, füzeler ateşlendi! İsrail Gazze ölü sayısı son durum (Anlık)

4 gün önce Hamas'ın başlattığı ''Aksa Tufanı'' operasyonu sonrası İsrail resmen savaş ilan etti. 4 gündür devam eden çatışmalar şiddetlenirken, sokaklar da kan gölüne döndü. İsrail, Gazze'de gece boyu sivil yerleşimlerini vururken, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze kentinin yanındaki Aşkelon kentine saldıracağını duyurdu. İsrail'de ve Filistin'deki ölü sayısındaki son durum ise açıklandı. İsrail Hamas savaşı son dakika ve son durumu anbean takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:14 Son Güncelleme: 10.10.2023 22:15
İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA: Hamas’ın verdiği süre doldu, füzeler ateşlendi! İsrail Gazze ölü sayısı son durum Anlık
İsrail Filistin son dakika haberleri... Dünya İsrail ve Gazze'den gelen son dakika haberlerini yakından takip ediyor. 4 gün önce Hamas'ın başlattığı operasyon sonrası resmen savaş ilan eden İsrail, havadan ve karadan saldırıyor. Gazze'deki elektrik ve suyu kesen İsrail, sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. İsrail ve Filisti'nde yaşanan gelişmeleri son dakika ve canlı olarak aktarıyoruz.
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17:39 10 Ekim 2023

İSRAİL'DEN GAZZE LİMANINA SALDIRI

İsrail'in Gazze Şehri limanına düzenlediği saldırının ardından dumanlar yükseliyor. Limandan gelen görüntülerde balıkçı tekneleri ve gemilerin de yandığı görülüyor.

17:49 10 Ekim 2023

LÜBNAN'DA SİREN SESLERİ

İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgesinde siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

19:24 10 Ekim 2023

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e roket ve top atışları da aralıklarla sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 saat önce Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığı duyurularak, 4 roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, diğer roketlerin ise boş arazilere düştüğü belirterek, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA: Hamas'ın verdiği süre doldu, füzeler ateşlendi! İsrail Gazze ölü sayısı son durum (Anlık)
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