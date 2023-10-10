İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA: Hamas'ın verdiği süre doldu, füzeler ateşlendi! İsrail Gazze ölü sayısı son durum (Anlık)

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e roket ve top atışları da aralıklarla sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 saat önce Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığı duyurularak, 4 roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, diğer roketlerin ise boş arazilere düştüğü belirterek, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.