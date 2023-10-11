İsrail Filistin son dakika: Gazze karanlığa gömülüyor! Ölü sayısı 1000’i geçti, işte şehirden son durum

Gazze'nin elektriği tamamen kesildi. Filistin medyasında yer alan haberlere göre, tek santral çalışmadığı için elektrik kesildi.
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'i geçtiği fiade edildi.
İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in tam abluka emri vermesinin ardından "Gazze Şeridi'nin, insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu.
AA muhabirine konuşan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) sözcüsü Adnan Abu Hasna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını kapatmaya devam ettiğine işaret ederek insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale getirildiğine dikkati çekti.
Abu Hasna, "Gazze Şeridi, su, sağlık malzemeleri ve gıda dahil insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmazsa eşsiz bir insani faciaya şahit olacak." dedi.
"İlerleyen saatlerde Gazze'de benzinin biteceğini ve hastanelerin hizmet dışı kalacağını" vurgulayan Abu Hasna, durumun bu şekilde devam etmesi halinde Gazze Şeridi'nde iki hafta içinde yiyecek bulunmayacağını söyledi.
Gazze Enerji Kurumu, Gazze'de elektriğin saat 14.00'te biteceğini açıklad
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in hava saldırılarının ardından bölgedeki insani durama dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze'de 263 bin 934'ten fazla kişinin evlerini terk ettiğine inanılıyor." ifadesi kullanıldı.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) dün yaptığı açıklamada ise Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.
İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı. Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentinde Hamas Hareketi liderlerinden Nadir Savafta'nın evini abluka altına aldı.
Abluka sırasında, İsrail askerleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında yoğun silahlı çatışma yaşandı. Çatışmalar sonucunda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi bulunmuyor.
Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi. Gazze'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, gece boyunca kentin batısındaki mahalleleri, caddeleri ve binaları yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.
Bombardımanın ardından kentin batısındaki Mecmai Ensar bölgesi, Reşid Caddesi ve sahil şeridinden yoğun dumanlar yükseldi. Hava saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri evlerinden çıkarak kentin orta kesimlerine doğru yollara düştü.
Kentin doğusundaki Derec, batısındaki Kerame ve kuzeydeki Furkan mahallelerinde yoğun bombardıman devam ediyor.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.
Al Jazeera'dan ise endişelendiren bir haber geldi. İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de Filistin'e elektrik dağıtan tek şirketin neredeyse hiç elektriği kalmadı. Elektrik bitince ise zaten karanlıkta kalan şehir tamamen karanlığa gömülecek. Nitekim İsrail savaş ilanının ardından bir insanlık suçu işleyerek Gazze'deki elektrik ve suyu kesti; yakıt ve gıdanın da olmayacağını belirtti.
Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı.
Nassar esirlere ilişkin öldürüldüğü ya da işkence yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:
"Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.
Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.
İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.