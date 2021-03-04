HaberlerCanlı HaberlerKoronavirüs vaka sayısında son durum: 4 Mart koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 4.3.2021 15:52Son Güncelleme: 29.3.2021 09:51
Koronavirüs vaka sayısında son durum: 4 Mart koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı mı?
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2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu ile merakla bekleniyor. 4 Mart vaka sayısı tablosu henüz açıklanmazken, vaka sayısındaki son durum ise şöyle;
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden paylaşılan günlük vaka sayısı tablosu bugün de heyecanla bekleniyor. İşte vaka sayılarındaki son durum;
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Koronavirüs vaka sayısında son durum: 4 Mart koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı mı?