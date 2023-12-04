SON DAKİKA | ABD ne yapmak istiyor? ABD basını,Gazze’deki katliam sponsorluğunun boyutunu deşifre etti: İsrail’e sığınak avcıları…

ABD NE YAPMAK İSTİYOR?

Wall Street Journal ABD'nin İsrail'e yaptığı silah desteğinin boyutunu gözler önüne serdi. Bir yandan sivil hassasiyeti vurgusu yapan ABD, bir yandan da İsrail'e cephane yığmaya devam ediyor. WSJ2de yer alan haberde, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e gönderdiği mühimmata ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

WSJ'nin özel raporunda, yaklaşık 15.000 bomba ve 57.000 top mermisinden oluşan silah akışının, Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra C-17 askeri kargo uçaklarıyla taşındığı ve son günlerde de devam ettiği belirtildi.

SIĞINAK DELİCİ BOMBA

Açıklamada, "ABD daha önce İsrail'e gönderdiği toplam silah sayısını veya 100 adet BLU-109, 2000 kiloluk sığınak imha bombalarının transferini açıklamadı" denildi.

Sığınak avcısı bombalar, patlamadan önce güçlendirilmiş yapıların derinliklerine nüfuz etme yetenekleriyle biliniyor.

ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmatın listesi 5.400'den fazla MK84 bombası, 5.000 güdümsüz MK82 bombası, yaklaşık 1.000 GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları hassas bombalara dönüştüren yaklaşık 3.000 ortak doğrudan saldırı mühimmatından (JDAM) oluşuyor.