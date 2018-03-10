Moda 100 yılda nasıl şekil değiştirdi

Moda sürekli değişiyor hem de büyük bir hızla. Son yüzyılda farklı birçok fikir modanın yönünü değiştirdi ve trendleri şekillendirdi. Tabii ki bu durum sayısız araştırma ve kitaba konu oldu. Kısa süre önce piyasaya çıkan Modayı Değiştiren 100 Fikir de bu kitaplardan sadece bir tanesi. Moda üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Harriet Worsley, "Bu kitabın amacı; 1900'lerden 2010'a kadarki süreçte kadın giyiminde meydana gelen devrimsel değişimlerin altını çizmek" diyor. Tüm fikirleri kronolojik olarak sunan ve moda zaman çizelgesine göre konumlandıran Worsley, "Moda politik ve ekonomik olaylardan etkilenir. En zorlu kriz dönemlerinde en iddialı stiller ve buluşlar ortaya çıkar" diyor. Biz de bu 100 fikrin içinden son 100 yıla damga vuran 10 dikkat çekici trendi sayfamıza taşıdık:

GİYİLEBİLİR ELEKTRONİKLER

Bu yüzyılın en büyük buluşu giyilebilir elektronik kavramı. Moda dünyası şu an hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen elektronik eşyalarla uyumlu bir şekilde çalışan tasarımların peşinde.

EDEBİ GENÇLİK

Belli bir yaşta, belli bir tarzda giyinilmesi artık çok eskide kaldı. 1990'ların sonlarından itibaren kadınlar ilerleyen yaşlarında da 20'li yaşlarındakinden farksız görünmeyi başardı. Artık 20, 30, 40 ve 50'li yaşlardaki kadınlar birbirinden farksız giyiniyor.

SPOR

20'inci yüzyılı etkileyen en önemli trendlerden biri de spor giyim. 1970'lerden sonra spor salonları ve kortlardan sokağa bir geçiş oldu. Aerobikte kullanılan taytlar kadınların hayatına girdi.

İNTERNET

Modanın bu kadar yaygınlaşmasını, hepimizin neredeyse bir moda otoritesi haline gelmemizi internet sağladı. Moda bir anda daha geniş kitlelere yayıldı. İnternet sayesinde her yeni koleksiyondan, yeni markadan ve sokak stilinden haberdar olmaya başladık.

SÜPERMODELLER

70'li yıllarda ABD'li modeller şöhretti. Ürünlerin satılmasını onların isimleri etkiliyordu. Ancak süper model kavramı 1990'larda oturdu. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ve Christy Turlington mankenlere olan bakışı ve marka-manken arasındaki ilişkiyi sonsuza dek değiştirdi.

SOKAK GİYİMİ

Sokak giyimi 1980'li yıllarda New York'ta başlayan gençlik hareketini ve bir kıyafet biçimini ifade eder. Paris'ten çıkan tasarımcı modasının tam karşıtıdır. O günden itibaren sokak modası modanın ilham kaynaklarından biri oldu.

HIP HOP

1980'li yıllarda hip hop gruplarının tercih ettiği bu giyim tarzı kısa süre içinde modevlerinin dikkatini çekti. Gucci'den Chanel'e elit modaevleri bu akımdan ilham alarak tasarımlar yaptı.

SERİ ÜRETİM

Modanın yönünü sonsuza dek değiştiren en önemli etken seri üretim oldu. Bu sayede bir markanın aynı anda birçok ülkede etkin olması gerçekleşti. Moda herkesin ayağına kadar gitti ve dünyanın farklı noktalarında birbirine benzeyen birçok insan görmeye başladık.

ÇEVRECİ MODA

Bu dönemi tanımlayan bir moda kavramı varsa bu 'sürdürülebilirlik' kavramı. 1960'lı yıllarda hippiler çevreci bir moda anlayışı benimsemiş olsa da bu kavramın yerleşmesi için neredeyse bir 50 yıl beklenmesi gerekti. İkinci elin, vintage parçaların, doğal elyaflı kumaşların popüler olması da bu kavramın yerleşmesi sayesinde mümkün oldu.

MARKA KÜLTÜRÜ VE LOGO

1980'ler sıkı çalışıp, sıkı eğlenen ve sonrasında spor salonlarında ter atan yuppie kültürünü başlattı. Her şeyi büyütme dönemiydi. Ve tabii ki bu kültürü benimseyen kesim para harcadığının görünmesini istiyordu. Markaların logoları da işte bunu göstermek için en iyi araçtı. Kısa süre öncesinde moda dünyasına hızlı bir geri dönüş yapan bu trend 1980'li yılların en vurucu akımlarından biriydi.