7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Sanatçı Sayat Uşaklıgil'in Zamanlar Arası adını verdiği kişisel sergisi Galeri Kambur Arnavutköy'de sanatseverler ile buluşuyor. Sanatçı, resimlerinde mekansal ve zamansal zıtlıkları, geçmişin belleğinde kalan formlarla buluşturuyor. Nostaljik kadın figürlerinin sanatçı tarafından yorumlanan ve izleyiciyi başka bir boyuta taşıyan Zamanlar Arası serisi 9 Nisan'a kadar Galeri Kambur Arnavutköy'de ziyaret edilebilir.Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek, yeni sergisi Suret Defteri ile modern Türk kadınının kökleriyle karşılaşmasına ve Türk kadınının estetik dokunuşlarının hikayesine odaklanırken Selçuklu kadınını günümüz kadını ile buluşturuyor. 31 Mart'a kadar izlenebilecek sergiyi Nişantaşı MERKUR'de ziyaret edebilirsiniz.2009'da doğaçlama tiyatro dünyasına adım atan Hayal Meal, birçok şehirde üniversitelerde, festivallerde, şenlik ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli sahnelerde 200'den fazla beyin fırtınası oyunu oynadı. Grubu bu akşam Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak Çarşı'da saat 18.00'de izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 34 TL.Eğlencenin yeni adresi Flamingo @Blue-Lounge, Şişli The Ritz-Carlton İstanbul'da kapılarını açtı. Pop-up konsept olarak tasarlanan mekan, iki ay boyunca her gece 80'lerin global ve lokal renklerini İstanbul'a taşıyacak. 1980'lerin retro temasından yola çıkarak hazırlanan mekanda çarşamba ve perşembe günleri 21.30-00.30 arasında Gypsy Caz'ın öncüsü Manuş-u Ala sahne alırken, cuma ve cumartesi günlerinde ise DJ Moophy'nin 80'ler performansı damga vuracak.Modern Sanat İstanbul repertuvarında bulunan; Şeyh Galib'in Hüsn-ü Aşk'a Dair'i gibi edebi şiirlerden esinlenilmiş ve Bedirhan Dehmen'in Ezel Bahar eseri gibi koreografilerden bir derleme olan Şiir ve Bahar 21 Mart Çarşamba akşamı Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat Merkezi'nde. Dans gösterisi saat 20.00'de başlıyor.Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) 23 Mart Cuma İspanyol lezzetlerini Mecidiyeköy mutfağında topluyor. Gazpacho, ton balıklı empanada, deniz mahsüllü paella yapımının öğretileceği kursta İspanyol tatlısı creme Catalan ikramıyla bitecek. 19.00'da başlayacak atölyenin fiyatı 170 TL.İlk albümü Cihan'ı 2009 yılının temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer'in ikinci albümünde Akın Eldes, Birol Ağırbaş, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen, Özer Arkun, Sibel Köse ve Tarık Aslan gibi isimler konuk müzisyen olarak yer alıyor. Birsen Tezer müzikseverlerle bu akşam 22.00'de Moda Kayıkhane'de buluşacak. Bilet fiyatı 75 TL.Bu yıl 37'incisi düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başladı.Bu yılki konusu Canım Arkadaşım olan yarışma Türkiye, KKTC ve Almanya'dan 6-14 yaş arası tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerini bekliyor.Yarışmaya sosyal medya kanalları üzerinden başvurmak isteyen miniklerin #pinarcocukresimyarismasi etiketi ile paylaşım yapmaları yeterli.Çocukların çizecekleri resimler için son tarih 2 Nisan 2018.Koray Avcı sevilen şarkılarıyla bu akşam İzmir Ooze Venue'de sahne alacak. 23.00'de başlayacak konserin bilet fiyatı 56 TL.Son Feci Bisiklet yeni albümleri Kötü Şeyler ile turnelerine devam ediyor. Grubun 21 Mart Çarşamba Antalya Holly Stone Performance Hall'da vereceği konser 20.30'da. Bilet 35 TL.Sanat eserleri tasarladığınız Masterpiece Kuğu etkinliği 22 Mart Perşembe günü İzmit Burda 41 AVM'de gerçekleşecek. 19.00'da başlayacak etkinliğin biletleri Biletix'te