Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Cumartesi Sabah Haberleri > Her gün tüketiyorsanız dikkat! Meğer o hastalığı tetikliyormuş...

Her gün tüketiyorsanız dikkat! Meğer o hastalığı tetikliyormuş...

Yumurta sarısı doğada en fazla kolesterol içeren besin. Diyetisyenler hiçbir zaman yumurtayı herkese yasaklamıyor ya da sınırsızca her gün yumurta yiyebilirsiniz demiyor. Ancak özellikle kalp hastaları, diyabetikler ve hiperkolesterolemisi olan kişilerin en fazla haftada iki kere yumurta tüketmesi gerekiyor.

SELAHATTİN DÖNMEZ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 10:12
Her gün tüketiyorsanız dikkat! Meğer o hastalığı tetikliyormuş...

Yumurta sağlıklı bireylerde her gün bir tane yenebilecek sağlıklı bir protein kaynağı. Son 40 yıldır yumurta, kolesterolün, yani kalp sağlığına zararlı beslenmenin sembolü olarak kabul ediliyor. Her gün düzenli yenilen kalp hastalıklarına yol açtığı konusu da süregelen tartışmalar arasında.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yakın geçmişte yayımlanan yumurtanın aklandığına ilişkin haberlerin bilimsellikten uzak olduğunu belirtmek istiyorum. Bu haberler sebebiyle kalp hastalarının belliğine "Artık dilediğin kadar yumurta yiyebilirsin mesajı" kazınmıştır. Aslında bir adet yumurta sarısının 216 ile 275 mg kolesterol içerdiği göz önüne alındığında kardiyovasküler hastalıklar açısından tehlike arz edeceği görüşü de doğrudur. Çünkü araştırmalar fazla kolesterol alımının kandaki kolesterol düzeyinden bağımsız olarak kalp hastalığı riskini artırdığını göstermektedir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Her gün tüketiyorsanız dikkat! Meğer o hastalığı tetikliyormuş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN