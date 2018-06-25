Her gün tüketiyorsanız dikkat! Meğer o hastalığı tetikliyormuş...

Yumurta sağlıklı bireylerde her gün bir tane yenebilecek sağlıklı bir protein kaynağı. Son 40 yıldır yumurta, kolesterolün, yani kalp sağlığına zararlı beslenmenin sembolü olarak kabul ediliyor. Her gün düzenli yenilen yumurtanın kalp hastalıklarına yol açtığı konusu da süregelen tartışmalar arasında.



KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR



Yakın geçmişte yayımlanan yumurtanın aklandığına ilişkin haberlerin bilimsellikten uzak olduğunu belirtmek istiyorum. Bu haberler sebebiyle kalp hastalarının belliğine "Artık dilediğin kadar yumurta yiyebilirsin mesajı" kazınmıştır. Aslında bir adet yumurta sarısının 216 ile 275 mg kolesterol içerdiği göz önüne alındığında kardiyovasküler hastalıklar açısından tehlike arz edeceği görüşü de doğrudur. Çünkü araştırmalar fazla kolesterol alımının kandaki kolesterol düzeyinden bağımsız olarak kalp hastalığı riskini artırdığını göstermektedir.