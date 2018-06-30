Çalışan annelere söylenmemesi gereken 10 cümle

Çalışan bir anne olmak zor. Ancak iyi organize olarak işin içinden başarıyla çıkmak mümkün. Yalnız siz her şeyi yoluna sokmaya çalışırken etraftan gelen pek çok yoruma da kulağınızı tıkamanız gerekiyor. Öyle ki, arkadaş, aile, komşu hatta iş çevresinde motivasyonunuzu düşürmeye çalışan pek çok kişi çıkacaktır.

Bu durumda tüm yapmanız gereken kimsenin hızınızı kesmesine izin vermemek olacak. Çünkü sizin içiniz rahatsa doğru yoldasınız demektir. Bazen bilerek canınızı yakmaya çalışanlar da olacaktır. Bunlar anne olan kadınlar arasından çıkınca çok şaşırıyorum. Bir anne başka bir anneyi nasıl anneliğinden vurmak isteyebilir ki! Ama oluyor işte, kulak asmıyoruz ve mutlu bir anne olarak mutlu çocuklar yetiştirmeye devam ediyoruz.

Geçenlerde hem anne hem de iş kadını olan arkadaşlarımla buluşup bu konuyu masaya yatırdık. Hemen hepiniz çaktırmadan kurulan cümlelerle çalışan anne olan tarafımızdan vurulmaya çalışılmışız. En sık duyduğumuz cümleler ise şunlar:

Bütün gün çocuğundan ayrı kalmak zor olmuyor mu?

Çocuğuma başkasının bakmasını istemezdim.

Ekibimde anne olsun istemem. Çocuk performansı düşürür.

İşte dinleniyorsundur, en azından kahve içecek zamanın var.

Çocuğun daha çok küçük, çalışmaya devam mı edeceksin?

Çok hırslı olmalısın yoksa çocuğundan neden ayrı kalasın?

Çocuğunun olması işe geç gelebileceğin anlamına gelmez.

Daha çok paran olsa çocuklarını bırakıp çalışır mıydın?

Olsun, önemli olan kaliteli zaman geçirmek...

İlk iki yıl çalışmak işin doğasına aykırı.

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Gökten üç elma düşsün



Siren Ertan'ın hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 47 yaşında olan bir kadın için mucizevi bir durum gibi görüldü. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı. Ertan bu bebeği yıllarca beklemişti. Aynı gün bebeğinin kalbinin zayıf olduğunu yazdı. Bir sonraki gün bebeğini kaybetti. Bu iki günde pek çok anne Siren Ertal'la sevinip onunla üzüldü. Ben de öyle...

Son paylaşımında bezelyem dediği yavrusuna ve onu sevenlere şöyle seslendi: "Bezelyem daha 6.5 haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya. Korkum çok ama çoktu... Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Ve arkadaşlarım; acım o kadar büyük ki... Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Allah'ım inşallah nasip eder."

Bütün kalbimle Siren Ertan'ın ve çocuk hasreti içinde olan tüm kadınlarımızın sağlıkla yavrularını kucaklarına almaları için dua ediyorum. Gökten üç elma düşsün ve anneler sonsuza kadar yavrularına sarılsınlar.

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Yeteneğini keşfet



Yaz boyunca İstanbul'da kalıp çocukları için etkinlik arayan ebeveynler için işte bir seçenek... MetroCity AVM'de yarın başlayacak olan yaz okulu 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Yaz okulu kapsamında 5-14 yaş aralığındaki çocuklar, hafta içi resim-heykel alanında eğitici programlara katılıp, hafta sonu da tasarım atölyelerinde yeteneklerini ortaya çıkarabilecekler. Ücretsiz olan etkinlikler saat 14.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek.

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Pıtır Tırtıl



Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız, onu kitapla erken tanıştırmalısınız. İşte 0-3 yaş çocuklar için eğlenceli bir kitap, Pıtır Tırtıl. Harika resimlerle dolu olan bu kitabı bebeğiniz çok sevecek.