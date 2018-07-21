Modern çağın hastalığı! Özellikle süt içtikten sonra...

Süt ve süt ürünleri yaşam boyu hem çocuklar hem de yetişkinler için yeterli ve dengeli beslenmede vazgeçilmemesi gereken en önemli besin grubu. Ancak özellikle süt içtikten sonra, bazı kişilerin alerji veya intolerans sorunu yaşadığını biliyoruz. Eskiden süt intoleransına nadir rastlanırdı. Bugün ülkemizde her 100 aileden 25'inde çocukların sütü rahat içemediği, 22'sinde ise süt içiminden sonra rahatsızlık yaşadığı biliniyor. Yaşla birlikte her 100 kişiden 70'inde laktaz enziminin salınımının azalması hassasiyetin daha sık görülmesinde etkili oluyor. İskandinav ülkelerinde laktoz intoleransı görülme sıklığı yüzde 2 iken, Güney Amerika ve Afrika'da yüzde 50, Asya'da neredeyse yüzde 100. Bu oran Türkiye için ise yüzde 70-80 olarak belirlenmiş.

LAKTOZ INTOLERANSI NEDİR?



Laktoz, süt şekeri olarak bilinen glikoz ve galaktoz adlı iki basit karbonhidratın birleşmesiyle meydana gelen, süt, yoğurt, peynir, ayran ve kefirde bulunan bir karbonhidrat çeşidi. Bu yiyeceklerin dışında tereyağı, krema, kaymak ve dondurmada da laktoz bolca var. Yiyeceklerle aldığımız laktoz, ince bağırsağa gelinceye kadar vücudumuzda bir sindirim işlemine uğramaz. İnce bağırsağa ulaşan laktoz molekülünün, bağırsak içi epitel hücrelerinin fırçamsı kenarlarında bulunan ve buradan salınan özel bir enzim olan laktaz enzimi sayesinde sindirimi başlar. Laktaz enzimi annenin hamileliğinin son döneminde bebeğin bağırsaklarında oluşmaya başlar ve çocukluk döneminde en yüksek seviyeye çıkar. Yaşam boyu da bağırsaklarda salınır. Bebekler doğumdan sonra anne sütünde de var olan laktozu, bağırsaklarında hazır bulunan laktaz enzimi ile çok rahat bir şekilde parçalar. Fakat bazı bebeklerde bu enzim bağırsaklarda çok az salgılanırsa sindirilmeyen laktoz, ince bağırsak ve kolondaki bazı bakteriler tarafından parçalanmaya başlar. Bu parçalanma ile hidrojen, karbondioksit ve metan gazları oluşur. Bu da erken bebeklik döneminde çocukta gaz, karın ağrısı, kramp, şişkinlik, bulantı, kusma, ishal ve sıvı kaybı gibi sorunlara neden olur.