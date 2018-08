Buralara yaz günü ‘haber’ yağıyor canım

INSTAGRAM

Magazin ciddi anlamda önemli bir ihtiyaç. Hangi yaş veya meslek grubundan olursa olsun herkesin gündelik hayatının streslerinden arınması için her daim sığındığı bir liman. Malum, magazinin öznesi ünlüler. Onlar göz önünde oldukları, rol modeli kabul edildikleri için yaptıkları her şey merak edilir. Sanki bu yaz bu merak bir üst seviyeye taşındı. Öyle ki gündelik hayatın sıradan hadiseleri ünlüler yapınca bir anda haber olarak görülüp magazin sayfalarında kendine yer buldu. Belki de perspektif değişti! Kurabiye yemeye gizli gizli Yunanistan'a gidenleri de okuduk, güneşlenirken bikini izi kalmasın diye bikini askısını indirenleri de öğrendik, denizden çıkınca havlu isteyen ünlülerin de haber olabileceğini anladık... Öte yandan ünlüler de kendi sosyal medya hesapları üzerinden bir bakıma böylesi haberlerin önünü açmakta bir sakınca görmediler. Bir yandan da klişeleşmiş ifadeler, hoyratça kullanılmaktan vazgeçilmeyen tabirler, örneğin fit vücuduyla yürek hoplatanlar, selülitleriyle dikkat çekenler de yine revaçtaydı. Tıpkı cemiyet hayatından ünlü simaların boylu boyunca bir yolda yürümesi veya çocuklarıyla sadece dondurma yemesinin fotoğraflanması gibi. Ne demek istediğimizi daha iyi anlatmak için biz de magazinin magazinini yapalım dedik, ve son iki ayın magazin dünyasında keyifli bir tura çıktık... Buyrun örneklere...Yiyip içenler, oturup sohbet edenler, sosyal medyacılar falan hepsi tamam ama bir de gerçekten akılları zorlayan haberler var. Bakınız, Ece Erken . Oğlu Eymen ile Çeşme'de geçirdiği tatil esnasında tüm gün onu öpmüş, öpmelere doyamamış. Hay hay, peki oyuncu Esra Akkaya'ya ne demeli? Oğlu Can Alex ile Bodrum 'a gittiği yetmezmiş gibi bir de elleriyle yemek yedirmiş. Sunucu Gizem Hatipoğlu güneşten korunmak için fötr şapka takarken, gazetecileri gören Fenerbahçeli Volkan Demirel ise göbeğini içine çekmiş. Bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz, çünkü daha sınırları zorlayan pek çok haber var. Didem Soydan , denizden çıkmak için çevresindekilerden havlu istemiş mesela, inanabiliyor musunuz? Ya Serdar Bilgili ne yapmış? Teknesine gelen konuklarının fotoğrafını çekmiş. Oldu mu şimdi... Sözün özü, bir zamanlar eğlendiren, güldüren magazine bir tuhaf haller oldu...Tatilde hangi ünlü ne yedi, ne kadar para verdi mevzusu vazgeçilmezlerimizden. Görünen o ki bu yaz ünlülerin gözdesi midye dolma. Ziynet Sali tam 25 midyeyi afiyetle yerken, Songül Karlı da aldığı midyelere 300 lira ödediği yetmezmiş gibi bir de midyeciye de elleriyle midye yedirmiş. Bunların haricinde oyuncu Hande Subaşı aldığı 4 mısıra 30 lira ödemiş. Çağla Şikel 'in ince belli bardakta çay içmesi de bu yaz haberdar olduğumuz bir diğer mevzuydu.Plajlarda çoğu zaman bir ünlüye rastlamak ve onu fotoğraflamak bir haber için yeterli olabiliyor. Yani elinize herhangi bir ünlünün fotoğrafı geçtiyse altını doldurmak çok zor değil. Örneğin oyuncu Şinasi Yurtsever 'i ele alalım. Kendisi 6 Temmuz'daki habere göre Bodrum Yalıkavak'ta arkadaşlarıyla hararetli bir şekilde sohbet ediyordu. 8 Ağustos tarihinde ise bu kez yönetmen Selçuk Aydemir ile işi büyütüp sohbete nargileyi de kattıkları görüldü. Kısacası hararetli sohbetlerin adamı Şinasi Yurtsever bir aydır objektiflere yakalanmaktan kurtulamıyor. Ya da Halil Sezai'ye bakalım. Gümüşlük'e gidilmiş, evet, halk plajında oturulmuş, evet, bir kare de fotoğrafı ele geçmiş, tamamdır. E ne yapmıştır bu adam? Evet, risk almayalım en iyisi yazalım "Arkadaşlarıyla sohbet etti sonra da yürüdü". Dedik ya bazen bir kare yetiyor,Medyada zaman zaman yer alan haberler anlı şanlı köşe yazarlarının da iştahını kabartıyor. İnternetten ya da sosyal medyadan okudukları haberler üzerine yorumlar yapıyorlar, köşelerini bu önemli konularla dolduruyorlar ama hemen ertesi günü özür diliyorlar. Sosyal medyanın magazinle ilgili sayfaları var bir de... Onlar da bir haber yazıyor. Örneğin "Sinem Kobal bebeğini düşürdü" diyorlar. Sinem Kobal hemen kendi sayfasından bir açıklama yapıyor, yok böyle bir şey diyor. Ama sözünü dinletmek ne mümkün... İnternet çöplüğünde yüzlerce "Sinem Kobal bebeğini düşürdü" haberi yer alıyor. Yani yalanlar virüs gibi her yana yayılıyor...Meslek büyüklerimden dinlediğim kadarıyla eskiden günlerce, saatlerce paparazzilik yapan muhabirler yeri gelir tekne kiralar, yeri gelir otel odası tutarlarmış. Bunlar şimdi yok, paparazzilik bitti demiyoruz elbet ama eskiye oranla azaldıkları da hakikat. Bunun en önemli sebebi ise bilhassa Instagram ... Özellikle her anını takipçileriyle paylaşmaya bayılan ünlülerimiz sayesinde sağolsun artık her şeyden anında haberdar oluyoruz; kim nerede kiminle tatilde, ne yedi, ne içti, ne giydi, her şey... Bu noktada magazin gazetecilerinin de bu kaymağı yememesi düşünülemez. Örnekler üzerinden inceleyecek olursak enteresan haberlerle karşılaşmamız mümkün. 13 Temmuz'da oyuncu Saadet Işıl Aksoy 'un hangi fotoğrafını Instagram'a yükleyeceğine karar veremeyip iki fotoğrafını birden paylaşmasının haber oluşu, Yağmur Ünal'ın Çeşme tatili esnasında gerçekleştirdiği helikopter turu esnasında bir çılgınlık yapıp denize atlaması, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın lüks tatillerinin her detayını sosyal medya hesaplarına yüklemeleri vesaire... Belki bir tutam kolaycılık belki de ünlülere erişmenin rahatlığıdır sebep ama Instagram önümüzdeki günlerde de en önemli haber kaynağı olma halini sürdürecek gibi. Bu arada şunu da belirtelim... Eskiden mayolu bikinili fotoğrafla yakalanmamak için büyük çaba sarf eden ünlülerimiz, şimdi bütün hallerini kendi sosyal medyalarından paylaşıyorlar. Ünlülerin bu fotoğrafların haber olup olmayacağını kestiremedikleri de düşünülemez herhalde."Ünlü şarkıcı Betül Demir ve yakın arkadaşı VJ Bülent 'in gizli gizli Yunanistan'a gidip Kavala kurabiyesi yedikleri ortaya çıktı. İki yakın arkadaşın Kavala kurabiyesine hayran oldukları, bir tek Kavala kurabiyesine hayır diyemedikleri öğrenildi." İHA Kaynaklı bu haber bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ee, oturmaması mümkün mü? Meğer çok ünlü bir VJ ile bir şarkıcı gizli gizli komşuya kaçıp Kavala kurabiyesi yemekteymiş. Haberin gerek kullandığı üslup gerekse de spotta verilen sıradışı bilgilerle -bir tek kurabiyeye hayır diyememek gibi- şimdiden klasikler arasına girdiğini söylemek mümkün. VJ Bülent ile Betül Demir'in bu haber üzerine esaslı bir açıklama yapmadan susmaları ise kamuoyunun merakını gidermemeleri açısından hayli üzücü oldu!Klişe cümleler bazı haberlerin vazgeçilmezidir ve bu ifadelerin yer almadığı bir yaz dönemi düşünülemez. "Fit vücuduyla kıskandırdı, düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı, aldığı kilolar gözlerden kaçmadı..." Liste uzar gider. Bu yaz fit vücuduyla kıskandıranlar arasında Murat Boz, Gülben Ergen, Tuğba ve Şeyda Coşkun kardeşler yer alırken Pınar Altuğ aldığı kilolarla basınımızda kendine yer buldu. Keza Asena Tuğal ise sportmen vücudu ve seksi mayosuyla plajın en dikkat çeken ismi oldu. Klişelerin ötesine geçenler de vardı... Bu noktada en bomba gelişme Bodrum semalarından duyuldu. Oyuncu Eda Ece 'nin tatil için gittiği otelin sahilinde gün boyu güneşlendiği üstüne üstlük bikini izi kalmasın diye zaman zaman bikini askısını da indirdiği haberi merakımızı fazlasıyla giderdi. Sahi Eda Ece'de bikini izi kalaydı nice olurdu halimiz? Bu arada Çağla Şikel'i de unutmayalım... Yıl be yıl, bikinili mayolu fotoğraflarıyla tüm internet sitelerine galeriler oluşturabilir. 30'unda da fit diye tanımlanıyordu, 40'ına geldi hâlâ aynı başlıkla haber oluyor.