7/24 şehirde yaşam

SERGİ
İsviçre'den Trabzon'a
BEYOĞLU Galeri Diani'nin yeni sergisi Birikim bugün açılıyor. 1980 yılında İsviçre'nin dağlarından gelip, Trabzon'da yolları kesişen Ursula ve Yusuf Katipoğlu çiftinin yaşamda ve sanatta birlikteliklerini temsilen açılan sergi 27 Ekim'e kadar devam edecek. Sergiyi hafta içi 12.30 ve 19.30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Kadınların gözyaşına dokunuyor
Arzum Onan Aslantuğ'nun ikinci kişisel sergisi Kadın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Ahşap, metal ve bronz 22 kadın heykelinin yer aldığı sergiyi 14 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Aslantuğ açtığı sergiyle, kadınların gözyaşı döktüğü yerlere dokunmak istediğini belirtiyor. 500 eserle Rus Avangardı
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek sergisine 18 Ekim'den itibaren ev sahipliği yapacak. Sergi, Rus Avangardı'nın sanat ve tasarımını 500'den fazla eserle temsil edecek. Sergide Kazimir Maleviç, Vasili Kandinski, Liubov Popova, Olga Rosanova ve Vladimir Tatlin gibi isimlerin eserlerini görebilirsiniz. KONSER
Beethoven'dan Pink Floyd
'a, Bach'tan Coldplay'e klasik ve rock piyano düzenlemeleri ile büyük beğeni toplayan piyanist Ayşe Deniz, 10 Ekim'de Grand Pera Emek Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya geliyor. Nirvana Project albümü Birleşik Krallık
'ta iTunes En İyi Klasik Albümler'de ilk 10'a girdi. 20.30'da başlayacak konserin biletlerine Grand Pera gişeler ve Biletix'ten ulaşabilirsiniz. Polonya'nın benzersiz sesi
Polonya'nın en güzel seslerinden Anna Maria Jopek, İstanbul'a geliyor. 1997 yılında Polonya'yı Eurovision şarkı yarışmasında temsil ederek dünya çapında üne kavuşan sanatçı, caz, pop ve folk müziği şiirlerle ve büyüleyici sesiyle harmanlayarak benzersiz performanslara imza atıyor. Sanatçı, 10 Ekim saat 21.00'e Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verecek. Bilet 60 TL. Bu gece pop gecesi
Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gülşen, bugün saat 22.00'de sevilen şarkılarıyla Vadistanbul Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşacak. Bilet 68 TL. Cover şarkılarla unutulmaz gece
Türk rock müziğinin yükselen yıldızı Ufuk Beydemir
, 10 Ekim Çarşamba akşamı DorockXL Beşiktaş Sahnesi'nde performans sergileyecek. İlk albümü Sevda Gibi ile büyük ses getiren ve sosyal medyada ilgi odağı olan Ufuk Beydemir, albümünden şarkıların ve cover parçaların yer alacağı repertuvarı ile saat 22.30'da sevenleriyle buluşacak. Biletler Biletix'te. Kapanış konseri Edis'ten
VADİSTANBUL Açıkhava Konserleri 2018 ile yazın son günleri renklenmeye devam ediyor. Vadistanbul'da, bu akşam son döneme damgasını vuran Edis sahne alacak. Konser 21.00'de başlayacak. Bilet 66 TL. KURS
Müziğin caz hali
16 Ekim Salı günü Atölye Maçka'da caz kursu başlıyor. Piyanoda Baki Duyarlar, gitarda Önder Focan ve saksafonda Yahya Dai gibi ustaların yer aldığı ekiple kurs, toplam 10 hafta sürecek. Caz ve müzik tarihinin inceleneceği, cazın ritmik yapısının işleneceği kurs saat 19.30'da başlayacak. ATÖLYE Renkli pastalar
Naked Cake atölyesi yarın Zorlu Center Eataly mutfaklarında yapılacak. Şeflerin yönlendirmeleriyle pasta yapımının inceliklerini deneyimleyeceğiniz atölye saat 13.00'te başlayacak. Bilet 175 TL.
etkinlik
Balkan yazarlar buluşuyor
Balkan göçmenleri, geçmişlerini anmak ve geleceğe umutlarını aktarmak için Bir Kofer, Bir Sandık etkinliğinde bir araya geliyor. Balkan yazarlar Ramis Çınar, Salim Nizam, Dilek Ünal ve Güler Bilkay Aygün yarın Sirkeci Garı'nda okuyucularıyla buluşacak. Etkinlikte yazarlar Balkanlar hakkındaki kitapları imzalayacak. ?TİYATRO?
Teftişörün gizli kimliği
Gogol'ün Müfettiş adlı eserinden uyarlanan Teftişör tiyatro oyunu 10 ve 11 Ekim günleri Baba Sahne'de olacak. Kimliği gizli bir adamın şehre geldiğini duyup korkuya kapılan birtakım insanları ve teftişörün gerçekte kim olduğunu ele alan oyun 20.30'da başlayacak. Bilet 50 TL. Bol kahkahalı iki saat
Yılın üç ödüllü oyunu Bir Baba Hamlet 8 Ekim'de UNIQ Hall sahnesinde yeniden tiyatro tutkunlarının karşısına çıkıyor. Sebastian Seide'in kaleminden çıkan ve Emrah Eren'in yönetmenliğinde sahnelere taşınan oyun seyircisine bol kahkahalı iki saatlik bir yolculuk vaat ediyor. Oyun 20.30'da başlayacak. Biletler Biletix'te. Karmaşık haller
Ray Cooney'in yazdığı, çevirisi Haldun Dormen ve Kemal Uzun'a ait olan Karmakarışık tiyatro oyunu yarın akşam Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyun, Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmaya hazırlanırken, otel odasında pencereden içeri sarkmış bir erkek cesedi bulması üzerine gelişiyor. Biletler biletiva.com'da. NOT DEFTERİ
1 Çelik, 90'lar Türkçe Pop Parti gecesi kapsamında bugün 21.00'de Sakarya Radio Pub Performance Hall'da sahne alacak. Biletler Biletix'te.
2 Sertab Erener bugün 21.15'te Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Bilet 66.50 TL.
3 Ev Yapımı Lazanya atölyesi yarın saat 14.00'te İzmir TheChef4U mutfaklarında yapılacak. Bilet 160 TL.
4 Şen Makas tiyatro oyunu 9 Ekim saat 20.00'de Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bilet 67.50 TL.
5 Emre Aydın 11 Ekim'de Mersin Hayal Kahvesi'nde olacak. Konser 22.00'de başlayacak. Bilet 60 TL.