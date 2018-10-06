Kibar ve nazik olmadan şık olmanız imkansız

Arzu Sabancı
kendine has stiliyle yıllardır cemiyet hayatının en beğenilen kadınlarından biri. Pinko markasını Türkiye
'ye getiren Sabancı, Koton için hazırladığı kadın giyim koleksiyonuyla da adından çokça söz ettirdi. Son röportajımızda "Gelecekte bir erkek giyim koleksiyonu hazırlama fikriniz var mı?" diye sormuştum, o da "Etrafımdaki erkeklerden istekler geliyor. Malum evde de erkek nüfusu fazla. Ben de erkek modasına uzak değilim." yanıtını vermişti. Ve şimdi bir erkek koleksiyonuyla karşımızda... - Arzu Hanım bir yıl önce sanki bu günleri planlamışsınız ya da hissediyormuş gibi konuşmuşsunuz...
- 20 yıl önce çalışma hayatına ExSa Konfeksiyon'da başladım ve oradaki ilk siparişim erkek gömlekleriydi. Ve uzun yıllar yurt dışına ihracat yapan bu firmayla erkek koleksiyonu hazırladık. Yani benim yabancı olduğum bir alan değil. Tabii bir de dört erkekle beraber yaşayınca erkek modasına daha da yakın olduğum söylenebilir. - Koton ile erkek koleksiyonu üzerine gerçekleştirdiğiniz işbirliği peki, nasıl doğdu bu fikir?
- Üç başarılı sezon geçirdik. Hem aldığımız geri dönüşler hem yakaladığımız sinerji ile de işbirliğimize yenilikler ekleyerek devam ediyoruz. 2018-2019 sonbahar-kış sezonundaki yeniliğimiz de erkeklerin moda dünyasına dokunmak oldu. Bu fikre sıcak bakmamın en büyük sebeplerinden biri markanın tasarım ekibine duyduğum güvendi. Ekibin öngördüğü ve gözlemlediği sezon trendleri ve benim moda bakış açımı harmanlayarak ortaya erkeklerin dünyasını hedef alan bir koleksiyon çıkardık. - Arzu Sabancı imzasını taşıyan koleksiyonu hazırlarken nasıl bir erkek hayal ettiğinizi anlatabilir misiniz?
- Eşim ve üç oğlum sayesinde erkeklerin moda dünyası her zaman yakın olduğum bir alandı, koleksiyonu hazırlarken de en büyük ilhamım eşim ve oğullarımın stilleri oldu. Koleksiyonumuzun ana mottosu hayal ettiğimiz erkeği de net bir şekilde yansıtıyor; 'Be Cool, Stay Cool'. Biz, erkeklerin günlük yaşamına dahil edebileceği bir koleksiyon hazırladık. Hem işte hem de sosyal yaşamda rahatlıkla kullanılabilecek, erkeklerin günün her anında kendilerini rahat hissedebilecekleri tasarımlara imza attık. Buradaki anahtar noktanın rahatlık olduğunu düşünüyorum.
- Kim sizce dünyanın en şık giyinen erkeği? - Tom Ford
'un hem markasını hem de kendisini çok şık buluyorum. Olivia Palermo
'nun eşi Johannes Huebl de erkek modasını en iyi taşıyanlardan biri.
- Nedir bir erkeği şık ve bakımlı kılan? -
Bir erkeğin stili, şık ve bakımlılık konusunda size ipuçları verebilir ancak şık bir erkeğin olmazsa olmaz özelliği kibar ve nazik olmasıdır. Bunun yanı sıra temiz bir görünüme sahip olması, kıyafetinin ütülü ve düzgün görünmesi, stilini güzel bir parfümle tamamlaması yeterli bence. BENİM DOLABIM YERLİ ÜRETİMLE DOLU - Türk erkeklerinin yaptığı en büyük moda yanlışları nedir?
- Ceket kol boyu uzun olan kadın veya erkek hepsi beni çok rahatsız ediyor. Sanki başkasının ceketini giymiş, emanet taşıyormuş gibi. Ceket kol boyu bilekte olmalı, içinden bir cm gömlek gözükmeli. Pantolon boyu da komik gözükecek şekilde kısa olmamalı. - Bir erkeğin dolabında bulunması gereken parçalar nelerdir?
- Basic parçalar en özel günlerin beklenmeyen kurtarıcıları olabilir. Özellikle de erkeklerin dolabında füme ve siyah pantolon, iyi kesim bir ceket, bir jean olmalı. İyi bir tişört veya triko da stile farklı bir dokunuş kazandırabilir. - Eşinizin dolabıyla, giyimiyle birebir ilgilenir misiniz? Üç oğlunuz var... Severler mi sizinle alışveriş yapmayı?
- Mağazalara girdiğimde hem kadın reyonlarına hem de erkek reyonlarına mutlaka bakarım. Eskiden çocuklarımla birlikte yaşarken alışverişlerinde yanlarında oluyordum ama artık kendi zevklerine göre kendileri alıyorlar. Bazen tatilde denk gelirse beraber dolaşmak güzel oluyor. Her ne kadar birbirlerine yakın stilleri olsa da dördü de farklı karakterler ve tarzları birbirinden farklı. Bazen giydikleri bir şeyi görüp çok beğenip "ne güzel" dediğimde gülüyorlar, 'bunu sen almıştın' diyorlar. Genelde kendi aldıklarımı çok beğeniyormuşum. - Modaya dair başka hayal ettiğiniz ve yapmak istediğiniz şeyler var mı?
- Ben üretmeyi, yeni projeler üzerinde yoğunlaşmayı seviyorum. Bu beni dinç tutuyor. Sadece moda değil, çalıştığım derneklerin projeleri ya da faydalı olacağına inandığım her yerde çalışmaktan mutlu oluyorum. - Şu an milli ve yerli üzerinde duruyoruz. Türk tasarımcılarına daha geniş yer vermeye başladık dolaplarımızda da... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
- Yabancı markaların üretimlerinin çoğunun Türkiye'de yapıldığını hepimiz biliyoruz. Son yıllarda tasarım olarak da Türkiye'de çok güzel örnekler görüyoruz. Dolabımın çoğu kendi tasarımlarımla yani yerli üretimle dolu. - Takip ettiğiniz Türk markaları ve tasarımcıları var mı?
- Birçok marka var. Son yıllarda özellikle alıp giymeye de dikkat ediyorum. Modakazanı YAŞINIZA GÖRE GİYİNMEK
Tabii ki fiziğiniz formunuz uygun olduğu sürece istediğinizi giyebilirsiniz. Ancak her ne yaparsanız yapın yaşınıza göre giyinin. 55 yaşına merdiven dayayan ünlü oyuncu Elizabeth Hurley
yaşına uygun bir şıklık içinde. DERİ ETEĞE YENİ BİR RUH
Birkaç sezondur deri etekler çok popüler. Sussex Düşesi Meghan da son katıldığı etkinlikte deri etek tercih etmişti. Derinin bir anda çok günlük ya da çok rock görünme riskine karşı siz de düşesin izinden gidin ve renkli deri parçaları tercih edin.
"Moda en hızlı iletişim şeklidir." Miuccia Prada GÜLDEN BÜYÜKUÇAK'IN TERCİHLERİ
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gülden Büyükuçak, moda ve şıklık konusunda önerilerde bulundu:
Stilimi zamansız, abartısız ve yalın kelimeleriyle ifade edebilirim.
Bu sezon ilk alışverişimi Beymen Collection'dan yaptım. Siyah bir bot ve siyah bir çizme satın aldım.
İşim gereği trendleri takip ediyorum. Ama kendi giyim tercihlerimi göz önüne alacak olursak tabii ki her trendi kendi üzerimde tatbik etmiyorum. Her sezon dolabıma yeni parçalar ekliyorum. Kendime uygun bulduğum trendleri de küçük dokunuşlarla hayatıma geçiriyorum.
Zamansız parçalar benim olmazsa olmazım. Dolabımda en çok siyah elbise, siyah pantalon, beyaz gömlek ve üstler var.
Neon renkleri asla giyemem.
Dolabımdaki en eski parçalar vintage aksesuvarlarım.