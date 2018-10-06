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Zalım’ın hikayesi

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Zalım’ın hikayesi
li DJ Emrah Göktaş'ın halk ozanı 'in Zalım türküsüne yaptığı çağdaş düzenleme son günlerin en ilgi gören çalışmalarından biri oldu. Klibinde usta oyuncu 'nün oynadığı çalışmanın nasıl ortaya çıktığını Göktaş'la konuştuk. İşte ayrıntılar... - Eski Türkçe plaklar biriktiren Göktaş, Zalım'ın uzun zamandır aradığı plak kaydını Almanyalı bir şirkette bulup almış. - Şarkının yeni düzenlemesini aileden ilk dinleyen ozanın torunu Yiğit Şerif olmuş. - Göktaş, Turgay Tanülkü'yü klipte oynaması için nasıl ikna ettiğini şöyle anlatıyor: "Aşık Mahzuni Şerif ismini duyduğunda projenin senaryosunu ve parçayı istedi. Senaryoyu okuyup parçayı dinledikten sonra bana destek olacağını söyledi." - Klipte mülteci krizi, nükleer bomba testleri gibi insanlık trajedilerini simgeleyen görüntüler var. Göktaş, "Bu görüntüleri izlediğimizde zaten üstadın eserinde belirttiği her şeyi ne yazık ki görüyoruz" diyor. - Aşık Mahzuni Şerif'in bir süre İzmir' de bulunduğu, Konak saat kulesi ve çevresinde destan anlatıp kartpostal sattığı biliniyor. Bu yüzden klipte, Konak saat kulesi ve çevresi de kullanılmış.
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Zalım’ın hikayesi
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