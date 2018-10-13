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Bir zamanlar Amerika El Royale’de Zor Zamanlar, 60 ve 70’lerdeki ABD toplumunun yaşadığı ahlaki sıkıntıyı, bir oteli mesken tutarak anlatıyor. Film hem oyunculuk şovu sergiliyor hem iyi bir sinemacıyı müjdeliyor