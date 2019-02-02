Albümler uzuyor, şarkılar kısalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Müzik sektörüne yön veren Billboard, dijital platformlarda albüm ve şarkı dinlenme oranını yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir değişiklik yaparak hazırladığı listelerde stream (online müzik dinleme) rakamlarını da dikkate alacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından Drake, Ed Sheeran, DJ Khaled gibi sektörün büyük oyuncuları hem listeleri domine etmek hem de gelirlerini artırmak için yeni metot arayışına girdi. Ve daha uzun süreli albüm eşittir daha fazla stream formülü hemen benimsendi. Zayn Malik'in geçen yılın son ayında yayınlanan ve 27 şarkıdan oluşan Icarus albümünün 1 saat 29 dakika sürmesi bunun son örneği olarak gösterilebilir. Nicki Minaj'ın Travis Scott'ın listelerdeki zirve hakimiyetini kırmak için albümüne çıktıktan sonra dijital olarak şarkı eklemesi de tahmin edeceğiniz gibi duygusal bir karar değildi. Yıldız isimler albüm çıkardığında, hayranlarının çoğu albümü baştan sona dinlemek için dijital platformlara akın ediyor. Bir hayranı Zayn'ın albümündeki 27 şarkıyı dinlediğinde aynı miktarda çalma sayısı toplama aktarılıyor. Oysa albüm 10 şarkıdan oluşsaydı sadece 10 çalma sayısı eklenecekti. Sadece albümü baştan sona dinlemek değil, hit parçayı tekrar tekrar döndürmek de şarkıcının işine yarıyor. Bu sayede şarkı her dinlenildiğinde rakam haftalık listeleri etkileyen çalma sayısı toplamına ekleniyor. Albümler uzuyor, şarkı sayısı çoğalıyor ama bir yandan da şarkıların süresi azalıyor. Musicae Scientiae dergisine göre 1980'lerde hit parçaların girişi ortalama 20 saniyeyken artık 5 saniye sürüyor. Yapılan bir başka araştırmaya göre 2013-2018 yılları arasında Billboard Hot 100 listelerinde yer alan ortalama bir şarkının süresi 3 dakika 50 saniyeden 3 dakika 30 saniyeye düştü. Yine 2018'de hit olan şarkıların sürelerinin 2 dakika 30 saniye ya da daha kısa sürdüğü ortaya çıktı. Online müzik dinleme platformları hak sahiplerine şarkı her çaldığında ödeme yapıyor. Şarkıcılar da süreyi kısa tutarak daha fazla şarkı dinletip daha fazla para kazanmanın peşine düşüyor.İstanbul yeni bir caz kulübüne kavuştu. Zorlu PSM'nin içindeki Touché kapılarını Kerem Görsev Quartet feat. Elif Çağlar performansı ile açtı. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas yaptığı konuşmada Görsev'in isteği üzerine kulüpteki mevcut piyanoyu son dakikada el yapımı olmasıyla ünlü Steinway marka piyano ile değiştirdiklerini anlattı. Görsev de performansına "Şimdi tadını çıkara çıkara çalalım" diyerek başladı.