Dünyadaki en hızlı parmaklar onda!

Dünyanın en çok satan klasik-crossover piyanisti unvanına sahip Maksim Mrvica, 20 Mart'ta Cemil Reşit Rey sahnesinde yerini alacak. Kendisine klasikcrossover denmesinin sebebi, klasik ve elektro pop türlerini bir arada sunmasından. Maksim Mrvica, Hırvatistan doğumlu ve dokuz yaşından beri piyano ile iç içe. Öyle ki daha o yaşta ilk halka açık performansını gerçekleştirip, üç yıl sonra ise ilk konserini veriyor. Maxim Mrvica, 1990'da başlayan savaşın da müzik kariyerini engellemesine izin vermiyor ve eğitime devam ediyor. Piano Player albümü ile dört milyondan fazla satarak tüm dünyada adını duyuruyor. Mrvica, New Silk Road albümünün lansmanı için şu sıralar ülke ülke geziyor. Biz de Türkiye'de vereceği konser öncesi kendisine merak edilenleri sorduk.