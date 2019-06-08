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’ın ‘kıvırcığı’ geri döndü!

Topu topu iki yıllık bir maceraları var 'ın ama şarkıları neredeyse 45 yıldır unutulmadı. Yeşilçam filmlerine ilham veren şarkıların sahibi grubun 'kıvırcığı' yıllar sonra bir single'la geri döndü. Bengü "Cici Kızlar projesine kıvırcık saçlarım ve gençliğim ilham verdi" diyor

Giriş Tarihi: 8.6.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 10:30
Cici Kızlar’ın ‘kıvırcığı’ geri döndü!

1974'te kuruldular Ah Kalbim Delisin, Tak Dedi Canıma, Para Para Para gibi unutulmaz hitlere imza attılar... Cıvıl cıvıl müzikleri, rengarenk, dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleriyle kısa sürede Türkiye'de bir ilki başararak, bir 'kız grubu' olarak şöhret basamaklarında süratle uçuşa geçtiler. Gencecik üç genç kızdan oluşan grubu dönemin filmlerine bile şarkılarıyla ilham verdiler. 2000'lerde doğanlar bile onların şarkılarını biliyor. Halbuki grup olarak ömürleri çok kısa sürdü. 1976'da grup dağıldı. , Şebnem Aksu ve Birnur Bilginoğlu'ndan oluşan grup o klasik tabirle müziği zirvede bıraktı... Amma velakin, grubun bir üyesi, dönemin tabiriyle Cici Kızlar'ın 'kıvırcığı', Bilgen Bengü müzikten hiç kopmadı. Ara ara yeni şarkılarla, yeni albümlerle dinleyenlerine kendini hatırlattı. Şimdi de Git Gidebilirsen adlı single'yla gündemde... Biz de 70'lerin müzik ve naif ruh dünyasını hatırlatan Bengü'yle, Cici Kızlar macerasını konuştuk...

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Cici Kızlar’ın ‘kıvırcığı’ geri döndü!
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