Cici Kızlar’ın ‘kıvırcığı’ geri döndü!

1974'te kuruldular Ah Kalbim Delisin, Tak Dedi Canıma, Para Para Para gibi unutulmaz hitlere imza attılar... Cıvıl cıvıl müzikleri, rengarenk, dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleriyle kısa sürede Türkiye'de bir ilki başararak, bir 'kız grubu' olarak şöhret basamaklarında süratle uçuşa geçtiler. Gencecik üç genç kızdan oluşan Cici Kızlar grubu dönemin filmlerine bile şarkılarıyla ilham verdiler. 2000'lerde doğanlar bile onların şarkılarını biliyor. Halbuki grup olarak ömürleri çok kısa sürdü. 1976'da grup dağıldı. Bilgen Bengü, Şebnem Aksu ve Birnur Bilginoğlu'ndan oluşan grup o klasik tabirle müziği zirvede bıraktı... Amma velakin, grubun bir üyesi, dönemin tabiriyle Cici Kızlar'ın 'kıvırcığı', Bilgen Bengü müzikten hiç kopmadı. Ara ara yeni şarkılarla, yeni albümlerle dinleyenlerine kendini hatırlattı. Şimdi de Git Gidebilirsen adlı single'yla gündemde... Biz de 70'lerin müzik ve naif ruh dünyasını hatırlatan Bengü'yle, Cici Kızlar macerasını konuştuk...