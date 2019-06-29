Küresel modaya etik ayarı

Bu hafta Paris'te düzenlenen erkek moda haftasında en çok konuşulan markalardan biri son dönemin yıldızı olan Vetements oldu. 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıtan markanın koleksiyonunda yer alan ve üzerinde Arapça, İngilizce ve Fransızca "Lütfen ateş etmeyin" yazan tişört büyük tepki çekti. Bunun nedeniyse 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında medya mensuplarının üzerlerinde aynı cümlelerin yazılı olduğu tişörtler giymesiydi. Defile sırasında Vogue Arabia sosyal medya hesaplarından "Biz Arapların neler yaşadığına dikkat etmeden, Ortadoğu coğrafyasının acısını bilmeden bizlere ürün satmaya çalışmak anlaşılır gibi değil. O beyaz tişört üzerindeki yazıları okuduğumuz zaman biz Arapların neler hissettiğimizi anlamaları lazım" yazısı yayımladı. Bu olay dev modaevlerinin küreselleşirken yerel, etik ve dinsel öğelere dikkat etmemesinin son örneği olarak gösteriliyor.

SANATÇILARDAN YARDIM ALDILAR

Geçtiğimiz yıl sonunda Prada ırkçılık yüzünden en çok başı yanan modaevlerinden biri oldu. Modaevi çok popüler olan anahtarlıklarına bir yenisini ekledi. Ancak siyahi, kırmızı dev dudaklı ve insanla-maymun arasında bir görüntüsü olan bu figürlere büyük tepki yağdı. Ünlü yönetmen Spike Lee, modaevinin başına siyahi bir tasarımcı geçene kadar bir daha asla bu markadan alışveriş yapmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tüm anahtarlıklar satıştan çekildi. Ve kısa süre içinde çalışmalarına başlayan bir etik komitesi kuruldu. Komitede yönetmen Ava DuVernay ve sanatçı Theaster Gates gibi isimler de yer alıyor.

CAROLINA HERRERA BAKAN MEKTUP YAZDI

Venezuelalı modacı Carolina Herrera 2020 Resort koleksiyonu nedeniyle çok tartışıldı. Koleksiyonda yer alan işleme, desen ve el işlerinin tamamen Meksika'nın belirli bir bölgesine ait kültürel miras içinde yer aldığını belirten Meksika hükümeti koleksiyona ağır tepki gösterdi. Moda dünyasında bir ilk oldu ve Meksika hükümeti adına Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto modaevine bir mektup yazarak açıklama talep etti. Desenlerin her birinin belirli kabilelerin aile kütüğü kadar aileler hakkında detaylı bilgi taşıdığını ve spesifik olduğunun belirtildiği mektupta koleksiyonun üzerine açıklama yapılması ve elde edilen satış gelirinin yerel kabilelere bağışlanması istendi. Modaevinden yapılan açıklamada ise desenleri kullanmaktaki amacın Meksika kültürünün zenginliğine duyulan hayranlık olduğu belirtildi.

GUCCI ETİK KOMİTE KURDULAR

Son iki yıla damga vuran ve reklam kampanyalarıyla bir anda en popüler modaevi olan Gucci, geçtiğimiz şubat ayında büyük tepkilerle karşı karşıya kaldı. Markanın 890 dolarlık kar maskelerine sosyal medyadan tepki yağdı. Siyah üzerine iri kırmızı bir dudağın bulunduğu maskeye aynı Prada'da da olduğu gibi siyahilerin aşağılandığı söylenerek markaya karşı boykot başlatıldı.

Aralarında 50 Cents'in de bulunduğu ünlü rap şarkıcıları evlerindeki Gucci logolu ürünleri yakıp sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bunun üzerine modaevinin bağlı bulunduğu Kering şirketinin François-Henri Pinault, "Büyük bir hata yaptık. Çok özür diliyoruz. Ürünlerin tamamı satıştan kaldırıldı" diye açıklama yaptı. Ardından da Gucci bünyesinde çalışacak bir etik komite kurulmasına karar verildi. Kısa süre önce çalışmalarına başlayan komite bünyesinde Naomi Campbell'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim çalışıyor.