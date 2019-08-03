Bir hedefim var kendim olabilmek

YOUTUBER'LIK

BUGÜN NELER OLDU

Evinin kanepesinde şarkı söylerken çektiği videolarla sesini duyurdu, kısa sürede çok sevilen bir şarkıcı oldu. Feride Hilal Akın, yeni dönem yıldızların en sevilen temsilcilerinden. Sosyal medyadaki başarısını sahneye de taşıyanlardan... Yok Yok'un başarısını konuşmak için kendisiyle Boğaz manzaralı çok güzel bir kafede buluştuk. Önce sohbet ettik, sonra Akın'ın selfie çekme çılgınlığına ortak olduk.- Uzun zamandır daha farklı ve özgün bir şarkı yapmak istiyordum. Trap tarzındaki Yok Yok bu yüzden çok güzel bir başlangıç oldu.- Başarının risk almakla ilişkisi olduğuna inanıyorum. Risk aldığınızda işinizi yukarı taşıma şansınız var. Bu cesareti artık göstermeliydim ki kabuğumu da kırabileyim. Risk almam sayesinde başka bir yere evrilme sürecim daha kolay olacak. Beni seven, dinleyen insanların bu şarkıyı kabul ettiğini görünce yüreğime buz gibi bir su serpildi. Çünkü bir idealim, hedefim var: O da kendim olabilmek.- Teselli ettiler beni. "Feride çok güzel şarkı olmuş ama eski şarkıların kadar dinlenmeyecek, sakın bu yüzden moralini bozma" diyenler oldu.- İlk olarak insanların farklı müzik arayışında olmasına bağlıyorum. "Anlamazlar ya" demek yerine şarkıyı yapmayı tercih ettim. Ayrıca çok güzel bir ekiple çalıştım. Ve elbette rap müziğin bu kadar revaçta olması da etkili oldu. Rap müzik kesinlikle en çok benim işime yaradı.- 17 yaşımda Ankara sokaklarındadolaşırken bir rapçi arkadaşım "Birgün herkes rap müzik dinleyecek"demişti. Ve ben de "Çok büyük konuşuyorsun"diye karşılık vermiştim.Aklıma hep o angeliyor. Çocukluğumdanberi rapdinliyorum. Hattabana "Rapçi yapalımseni" diyorlardı.Ama ortamın oyaştayken benim için doğru olmadığınıdüşünüp güvenilir bir alana geçtim.Kendimi kaybetmek istemedim. Sokakortamı genç bir kadın için zorlayıcıolabiliyor.- Rap hep hayatımda oldu. Rap müzikpatlamadan önce tahmin ediyordukolacakları, çünkü o kadar güzel şarkılardinliyorduk ki ... Mesela Ezhel'indaha Müptezhel albümü çıkmamıştı.Birkaç ay öncesinde stüdyoda şarkılarıdinlediğimde "Ya" dedim "Gerçektençok güzeller..." Rap gündeme gelincemüzik daha özgür bir hal aldı. İnsanlarfarklı şeyler denemeye başladı. Bizeyola açtı.- "Feride sakın bozma. Olduğunyerde dur, geriye gitme" diyorlar.- Onlar hep yanımda. Baştan beribeni takip eden bir kitle vardı. Onlarlabir gönül bağı kurdum. Hâlâ da sürekliiletişim halindeyiz. Yürüdüğüm yoldaönüme çok fazla engel çıksa da banainanan insanlar olması beni güçlendiriyor.Onlara karşı sorumluluk duyuyorum.Artık sadece kendim için şarkıyapmıyorum.- Şarkı söylemek çocuk yaşlarımdan itibaren istediğim şeydi. İlk olarak ailemden gizli okulun yanındaki kafede şarkı söylemeye başladım. Saat yediden dokuza kadar sürüyordu. Hayatımın en güzel günleriydi. Tutkulu olduğun işten 50-100 TL de olsa para kazanmak inanılmazdı. .- Selda Bağcan, Bülent Ortaçgil, Neşet Ertaş...- Benny Blanco, Halsey ve Khalid'den Eastside- Bir hayalim olduğu için bugüne kadar hep kendime bir hedef koydum. Gelecek için yaşıyordum, gelecek kaygısı içindeydim. Ama bu beni mutlu etmiyordu. Çünkü geleceği düşünürken o anı kaybediyoruz. Sadece gelecek de değil. Geçmişi de düşünüyoruz. Keşkelerden uzak bir yerde olmak istedim. Çünkü bana katkıları yok, sadece kafamı kurcalayan kirli bilgiler.- Bir oluşma sürecindeyim. Bu yüzden kendimi devamlı tartıyorum.- Ankara'da dostluk ilişkileri çok güçlü. Çocukluk arkadaşlarımla hâlâ birbirimize sımsıkı bağlıyız. Birbirimizin arkasından dedikodu yapmayız. İstanbul'da ise sektördeki insanların ikiyüzlü olduğunun farkındayım. Birine güvenip bir şeyler yapabilmek çok zor. Herkes kendini güvene almaya çalışıyor, ama bu sırada başkalarına zarar veriyor. İnsanlar sanki insani duygularını unutmuş gibi...- Tabii ki. Ama ben zaten hiç çocuk gibi davranmadım ki. 13 yaşımdayken kocaman adamlarla muhabbet ederdim. "Şuna bak, boyundan büyük konuşuyor" derlerdi.- Ailemin. Aslında çekmek istiyorum ama onlar istemiyor. "Çekme kızım, boşver bizi tanımasınlar" diyorlar. Geçen annemin hesabını bulmuşlar, çılgınca mesaj atmışlar. Artık "Feride kaldır o story'yi, yine beni çekmişsin" deyip kızıyor, hatta sildiriyor. 15 yaşındaki erkek kardeşim de "Ablacığım çekme, senin üzerinden PR yapacak değilim" diyor.- Üretmek... Devamlı içerik üretirsen insanlar seni unutmuyor. Ayrıca çok çalışmak lazım. İnsanlar, adını sürekli duyduğumuz YouTuber'ların çok basit şeyler yaptığını düşünüyor ama bu doğru değil. Onların harcadığı zamana ben şahidim. Hatta "Deli işi bu" dediğim oluyor.- İlk videomu 15 yaşımda yükledim. Gitar çalan bir arkadaşımla bir kanepede oturup şarkı söylüyordum. Sonra bir süre ara verdim. Tekrar döndüğümde de sadece güneş ışığını kullanarak bozuk cep telefonumla çekim yaptık. Evet, bazı şeyler samimi kaldığında insanlar bunu hissediyor. Tesisatlara gerek olmuyor. Ama günümüzde YouTuber'lık artık meslek haline geldi. Artık ekiplerle çalışılıyor. Işık ayarlanıyor. Ama bu imkanları olmayanların da şansı var. Sadece imkanları olanlara oranla daha çok çaba göstermeleri gerekiyor. İmkansız değil.- Tıklanmalar açıkcası benim çok işime yaramıyor. Onlardan bir para kazanmıyorum. Bir işin başarılı olup olmadığını tıklamayla asla ve asla göremezsiniz. Bir şarkı vardır, 300-400 milyon kez izlenmiştir ama şarkıyı söyleyen kişinin konserine kimse gelmez. O zaman ben ne anladım bu işten? Ben yaptığım işin kalitesine bakıyorum, 100 milyon dinlenmesi değil amacım.- Birbirlerini kollayan insanlar var. Ama bir gün dost oluyorlar, ertesi gün düşman. Ben uzak duruyorum. Hassas bir kişiliğim var, kabuğumda kalmayı tercih ediyorum.