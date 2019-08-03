Kaş yapayım derken göz çıkarmak

BUGÜN NELER OLDU

2001'de Hızlı ve Öfkeli adıyla başlayan macera sekiz filmlik öyle bir evrim geçirdi ki, sonunda hız meraklısı, araba tutkunu tek dertleri polise yakalanmamak olan olan 'o masum' gençler, dünyayı kurtarmak zorunda kalan kahramanlara dönüştüler... Dünyayı kurtardıkça mı gişe canavarı oldu filmler, yoksa gişe canavarı olunca mı kahramanlara dünyayı kurtarma görevi verildi onu bilemiyoruz. Bildiğimiz şu Hızlı ve Öfkeli o bildiğimiz Hızlı ve Öfkeli değil uzun zamandır. Ama anlaşılan kahramanlarımız dünyayı kurtarma işini epey sevmiş durumdalar. Hatta mesailerinin bir parçası olmuş gibi... Hızlı ve Öfkeli'nın yeni macerası Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminde ana ekip yok belki ama bu sefer birbirinden nefret eden Hobbs ile Snaw'ın temel işi de dünyayı kurtarmak... Mantalite olarak Avengers'daki Thanos'un replikası olan bir kötü adam ortaya çıkıyor, programlanabilir bir virüsü ortalığa saçıp genetik olarak güçsüz insanların ölmesini istiyor. Ona göre güçsüzler insanlığın gelişimini engelliyor. Tabii bizimkilere düşen görev de bu virüsü ele geçirip kötü adamın emellerine ulaşmasını engellemek.Açıkçası erken yaşta ölen Paul Walker'in eksikliği Hızlı ve Öfkeli 8'de hissediliyordu. Tüm yükü de mecburen Van Diesel omuzluyordu. Bunun için, ilk planda bir Hızlı ve Öfkeli filminde Van Diesel'i görmemek Arnold Schwarzenegger'sız bir Terminator izlemeye benziyor. Lakin yaratıcı ekip de bunun farkında olduğu için farklı tarzda bir Hızlı ve Öfkeli filmi yapmaya çalışmış. Peki ne yapmışlar derseniz. Tarifi veriyorum: Bir tutam Red, bir tutam Görevimiz Tehlike, biraz mizah, bol aksiyon ve kaslı adamların yine yeniden dünyayı kurtarma macerası... Sonuç? Hızlı ve Öfkeli'nin bu filmde sadece adı var. Bu film kendi iddiasını hasbelkader karşılasa ve hitap ettiği seyirciye vaat ettiklerini sunmaya çalışsa bile seriden mantalite olarak farklı bir film. Bunu kabul ederek filmi izlemek de fayda var. Gelelim filme... Açıkçası Dwayne Johnson ve Jason Statham'ın mecburi birlikteliğinden doğan çatışmadan film ziyadesiyle yararlanıyor. Sarışın Bomba ve Deadpool 2'nin yönetmeni David Leitch aksiyon sahnelerinde maharetini gösteriyor. Ama Idris Elba'nın canlandırdığı kötü adam Brixton karakteri için "Ne öyle" diyor insan. Tam bir karikatür kötü adam olmasının ötesinde tehlikeli bir şey yapıyor: Soykırım fikrini tartışmaya açıyor. Böylesi anaakım bir filmde bu tür bir mevzuyu tartışmaya açmanın ne kadar tehlikeli olduğunu kimse görmemiş mi, şaştım kaldım doğrusu... Dolayısıyla Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw eğlenceli bir aksiyon filmi yapayım derken soykırım fikrini tartışmaya açarak, kaş yapayım derken göz çıkartan bir film.