Moda reklamlarında Türkiye başrolde

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta dünyanın önde gelen modaevlerinin sonbahar-kış reklamlarından ve reklamların başrolünde yer alan ünlü iismlerden bahsetmiştik. Tabii ki bir de bu reklamların çekildiği farklı coğrafyalar var... Yavaş yavaş ünlü modaevleri Türkiye coğrafyasını reklamlarında kullanmaya başladı. Bunun son örneği de sonbahar-kış reklamları yeni yayınlanmaya başlayan İtalyan modaevi Missoni... Mert Alaş'ın fotoğraflarını çektiği kampanyanın yüzü manken Bella Hadid... Ve kampanyanın çekildiği yer ise dünyada bir eşi daha olmayan Kapadokya... Mart ayında Missoni ailesiyle birlikte Kapadokya'ya gelen ve Argos in Cappadocia'da konaklayan ekip sosyal medya hesaplarından da Kapadokya'yı yere göre sığdıramamıştı. Missoni'den önce de Chanel modaevi, Chanel no:5 isimli ikonik parfümünün reklamlarını İstanbul'da gerçekleştirmişti.