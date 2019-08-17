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, , Yalın ve ’in vokalistiydi! Şimdi sahne onun...

GÖKSAN GÖKTAŞ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 09:55
Zeynep Doruk, Ajda Pekkan, Yalın ve Sertab Erener’in vokalistiydi! Şimdi sahne onun...

Su damlası gibi bir ses... Gücünü duygusuna sırlamış, gösteriş yapmaktan kaçınan bir zarafet var bu seste. Nasıl olmasın ki! Yıllardır Türkiye'nin en önemli solistlerine vokal yapmış... Garo Mafyan, Attila Özdemiroğlu gibi duayenlerin Gelişim Orkestrası'nda mikrofon emekçiliğinden geçmiş. ve Yalın'ın ve 10 yıldır da 'in vokalistliğini yapan 'tan bahsediyoruz. Doruk önümüzdeki hafta ilk solo albümü Unutmasınlar'ı yayınlıyor... Sekiz şarkılık albümün beş şarkısı kendisine ait...

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Zeynep Doruk, Ajda Pekkan, Yalın ve Sertab Erener’in vokalistiydi! Şimdi sahne onun...
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