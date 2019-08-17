Zeynep Doruk, Ajda Pekkan, Yalın ve Sertab Erener’in vokalistiydi! Şimdi sahne onun...

Su damlası gibi bir ses... Gücünü duygusuna sırlamış, gösteriş yapmaktan kaçınan bir zarafet var bu seste. Nasıl olmasın ki! Yıllardır Türkiye'nin en önemli solistlerine vokal yapmış... Garo Mafyan, Attila Özdemiroğlu gibi duayenlerin Gelişim Orkestrası'nda mikrofon emekçiliğinden geçmiş. Ajda Pekkan ve Yalın'ın ve 10 yıldır da Sertab Erener'in vokalistliğini yapan Zeynep Doruk'tan bahsediyoruz. Doruk önümüzdeki hafta ilk solo albümü Unutmasınlar'ı yayınlıyor... Sekiz şarkılık albümün beş şarkısı kendisine ait...