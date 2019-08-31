Okul alışverişi cebinizi yakmasın

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ana sınıfı ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ise bir hafta öncesinde yani 2 Eylül Pazartesi okula merhaba diyecekler. Birçok özel okul da aynı tarihte açılmayı planlıyor. Durum böyle olunca veliler de okul alışverişine başladı. Okul dönemi gibi alışveriş süreci de zorlu bir maraton sayılır. Çünkü ebeveynler aile ekonomisini sarsmadan alışverişlerini tamamlamayı istiyor. Peki, ekonomik okul alışverişini nasıl yapacaksınız? İşte size birkaç ipucu...



Geçen seneden kalanları atmayın

Öncelikle alışverişe çıkmadan önce çocuğunuzun geçen seneden kalan kırtasiye ürünlerinin bir envanterini çıkarın. Eminim listeden sileceğiniz pek çok şey çıkacaktır. Böylelikle elinizde olan malzemelere boşuna para vermemiş olacaksınız. Çok az kullanılmış defterler, kalemler, silgiler, boyama ürünlerini de çocuğunuzun bu yıl kullanmasını sağlayın. Böylece tasarruf etmeyi de öğrenmiş olacaktır.



İnternete bakmadan yola çıkma

İnternette pek çok markanın, zincir marketlerin ve çeşitli alışveriş sitelerinin de adresleri var. Hiç dışarı çıkmadan en hesaplı yerleri bulup buradan sipariş verebilirsiniz. Taksit imkânı da var. Ayrıca fiyatları karşılaştırıp en ucuz yeri bulmanız da mümkün.







Semt pazarları da hesaplı

Okul kıyafeti konusunda pazarlara bakmakta fayda var. Eğer okul formasını okuldan almak gibi bir zorunluluğunuz yoksa semtinizde bulunan pazarlarda yine aynı civarda bulunan okullarda giyilen formalardan bulunuyor. Kıyafetin serbest olduğu okullar için ise yine pazarlardan tişört, eşofman, hırka, yağmurluk gibi ürünleri uygun fiyatlara bulmanız mümkün.







Zincir marketlerde kampanya

Hepimizin mahallesinde çok sayıda market bulunuyor. Artık pek çok zincir market okul ürünlerini de satıyor. Üstelik çeşitli kampanyalar da yapıyorlar. Özellikle bu kampanyaları takip ederek kalem, silgi, defter, okul çantası, boyama ürünleri gibi pek çok malzemeyi marketlerden alarak hesaplı bir alışveriş yapabilirsiniz. Marketlerin indirim broşürlerini mutlaka inceleyin.



Çantalar hafif ve destekli olsun

Çocuğunuzun boy ve kilosunu dikkate alarak bir çanta seçmelisiniz. İdeal sırt çantası çocuğunuzun kilosunun yüzde 10'unu geçmemeli. Boş olduğunda da hafif olan çantaları tercih edin. Çantanın iki omuz askısı da olmalı. Bu askıların geniş ve yumuşak olmasına dikkat edin. Dar askılar omuzlara rahatsızlık verebilir. Sert askılar ise kol uyuşmalarına ya da o bölgedeki dokuların zedelenmesine neden olabilir. Alt tarafta bulunan askının ise vücuda yakın ve belin 5 cm. üzerinde olmasına dikkat edilmeli. Eskiye göre çantalar artık daha donanımlı hazırlanıyor. Özellikle sırtı yumuşak tutan sırt pedleri, bel boşluğunu dolduran bel yastığı ile tasarlanmış çantalar çocuklarınız için en sağlıklı olanlar. Bunlar çocuğunuzun ayakta durmasını, dengesini kaybetmemesini sağladığı gibi yastık görevi görerek sırtı destekliyor.







İşaretleri kontrol edin

Kırtasiye malzemelerini alırken herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması için dikkat etmeniz gereken noktalar konusunda uzmanlar velileri uyarıyor. Markasız ve kaynağı belirsiz ürünler başta kanser olmak üzere sinir ve bağışıklık sistemini de etkileyen pek çok hastalığa sebep olabiliyor. İşte kırtasiye ürünlerini seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar... Standartlara uygun olup olmadığını, zararlı maddeler içerip içermediğini mutlaka kontrol edin. Bunu da üzerinde taşıdığı işaretlerden anlayabilirsiniz. TSE, ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunun sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunu, CE işareti ise ürünlerin standartlarda öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu belgeler.



TSE ve CE dışında aşağıdaki uyarılara dikkat edin

EN71-1: Mekanik ve fiziksel standartlara uygun.

EN71-2: Yanmazlık özelliğiyle ilgili standartlara uygun.

EN71-3: Ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteriyor.



Kokulu ürünler tehlikeli

Kokulu silgiler ve diğer ürünlerden uzak durun. Yumuşatılmış oyuncaklarda ftalat gibi sağlığa zararlı maddelerin olmamasına dikkat edin. Yüz, parmak boyası, oyun hamuru gibi küçük yaş grubu çocuklarınızın kreşlerde de sıkça kullandığı malzemelerin dermatolojik testlerden geçirilip geçirilmediğine bakın ve güvenilir markalar tercih edin. Beslenme çantası ve su mataralarında boyalı ve plastik ürünlerden uzak durun.

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