Addams Ailesi’yle komşu olmak ister misiniz?

BUGÜN NELER OLDU

Karikatürist Charles Addams, 1938'de Addams Ailesi'nin maceralarını çizmeye başladığında acaba bu hem korkunç hem de sevimli olabilen tuhaf ailenin bu kadar çok sevileceğini ve popüler kültürde önemli bir yer edineceğini tahmin ediyor muydu, bilinmez. Ama öyle oldu. 60'larda TV dizisi olarak, 90'lardaysa sinema filmi olarak gönülleri fetheden ve birkaç kuşağı büyüten aile, zamanla popüler kültürün önemli unsurlarından biri oldu. Şimdi aile yeni nesil için tekrar o korkunç malikanelerinin kapılarını açıyor.Conrad Vernon, Greg Tiernan'ın yönettiği animasyon film, Addams Ailesi'nin ilk günlerine gidiyor. Morticia ile Gomez evlilik törenleri sırasında insanlar tarafından saldırıya uğrayıp yaşadıkları yerden kovulunca, mutlu mesut bir yaşam sürmek için ıssız, insansız bir yer arayışına giriyor ve o ünlü malikanelerini buluyor. Sonra çocukları Wednesday ve Pugsley oluyor ve bildiğimiz aile resmi tamamlanıyor.Uzun yıllar kendi dünyalarında yaşayan ailenin hayatı malikanelerinin yakınında kurulan bir kasaba ile değişmeye başlıyor. Bir TV programı sayesinde kurulan kasaba insanlara mutluluk vaat ederken, programın sunucusu tarafından Addams Ailesi istenmeyen aile ilan ediliyor. Ve farklı olanla mücadele başlıyor.Filmin can alıcı noktası toplum mühendisliği meselesini ele alması. Farklılığa toleransın gün geçtikçe azaldığı günümüz dünyasında, farklı olanı hedef gösterme ve sonra da onu yok etmeye çalışma noktasında TV'nin ve popüler kültürün etkilerini anlatıyor yapım. Öte yandan Addams Ailesi üzerinden de kendi içine kapanmanın yaratacağı tehlikelere dikkat çekiyor.Söz konusu Addams Ailesi olunca bu biraz tuhaf duruyor açıkçası. Çünkü zaten onların alameti farikası farklı olmalarıydı. Toplumsal tabulardan kaynaklanan korku ve kaygılarımızın mizahi bir şekilde dışavurumu olan aile, yaşadıkları maceralarda tam da bu kaygı ve korkularımızla dalga geçmesiyle ünlüydü. Fakat yönetmenler onların bu durumunu biraz es geçiyor ve bu da anlatılan hikayenin elini zayıflatıyor.Animasyon olarak gayet başarılı olmasına rağmen hikaye olarak zayıf kalan yapım için yeni başlayanlar için Addams Ailesi'ne giriş filmi denilebilir. Lakin birkaç kuşağı büyütmüş bir kült için filmin bununla yetinmesi çok da takdir edilesi değil galiba...Başrollerinde Eddie Redmayne ve Felicity Jones'un olduğu, İngiliz Tom Harper'ın yönettiği Balon Pilotları/The Aeronauts, bilim insanı James Glaisher ve pilot Amelia Wren'in öyküsüne odaklanan bir yapım. Film 1862'de sıcak hava balonu ile gökyüzünü keşfe çıkan iki insanın yaşadıklarını anlatıyor. İkilinin amacı atmosferin en yüksek noktalarına ulaşmak... Fakat bu noktaya ulaştıklarında bir ölüm kalım savaşı vermek zorunda kalırlar.Cannes Film Festivali'nin gözdelerinden olan Uzun Kız, Rus yönetmen Aleksandr Sokurov'un öğrencilerinden Kantemir Balagov'un elinden çıkma bir yapım. Filmde 2. Dünya Savaşı'nda Leningrad kuşatması sonrasında şehirde yaşananlar, iki genç kadının hikayesi üzerinden ele alınıyor. Savaş şehirdeki binaları yıktığı gibi insanları hem fiziksel hem de mental olarak paramparça etmiştir. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek içinse bir umuda ihtiyacı vardır.