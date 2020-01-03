Tanburun genç ustası Hasan Kiriş: "Ben aradığım sesi onda buldum"

"Müziğe gönül vermek için önce o gönlün yanması gerek... Usul, usul, ince ince, kısık ateşte..." diyor karşımızdaki genç adam... Ağırbaşlı, yaşına tezat bir bilgelikle konuşuyor. Sanki başka bir zamandan bugünün filmine, şimdiki zamanın ağır çekim atmosferine, emaneten ışınlanmış gibi bir hali var. Oturuşunda kalkışında, sözü incitmeden konuşmasında bir eski zaman beyefendisi hali tavrı var. Henüz 30 yaşında...

Hasan Kiriş son dönemin, Türk Sanat Müziği dünyasında en beğenilen, en çok ses getiren tanbur sanatçısı. Tesadüf değil, kendi ruhu gibi bir enstrümanı seçmesi. Tanbur da tıpkı onun gibi ağırbaşlı, bilge bir hüznü çalıyor yüzyıllardır... Kiriş 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç Sazendeler İcra Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca kendi grubu İstanbul Kainat Radyosu'yla birlikte geçtiğimiz aylarda bir albümleri yayınlandı. Aynı zamanda bir solist, müthiş bir sese sahip. Sözlü ve enstrümantal olarak 150'den fazla bestesi var. Yurt dışında da verdiği konserlerle tanburu dünyaya tanıtıyor. Enstrümanının ve Klasik Türk Müziği'nin bayrağını pek çok farklı ülkede dalgalandırıyor. TRT Türk Sanat Müziği programlarının da aranan isimlerinden. Kendisi ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde proje uzmanı. Müziği her haliyle yaşayan, yaşatan bir isim Kiriş.