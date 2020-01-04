Oyuncaklarıyla oynarken güvende olsun

MONİ

BOBO

Aldığım bir mail ile Ticaret Bakanlığı'nın incelediği 2 milyon oyuncaktan 35 bininin güvensiz olduğunun saptandığını öğrendim. Bu ciddi bir rakam. Çünkü çocuk demek oyuncak demek ve hemen hepimiz çocuklarımıza sayısız oyuncak alıyoruz. Ellerinden düşürmedikleri bir oyuncağın onların zarar görmesine neden olduğunu düşünmek bile insanın tüylerini diken diken yapmaya yetiyor.O halde oyuncak alırken öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte cevabı...* Güvenilir ve kalite hassasiyeti yüksek mağazalardan alışveriş yapılmalı.* Ürün kutusunda CE işareti veya EN71 Avrupa Oyuncak Güvenliği Direktifi testlerinden onay bulunup, bulunmadığına dikkat edilmeli.* Ürün kutusu üzerinde Türkiye üreticisi veya Türkiye yetkili distribütörü firma bilgileri açıkça görülebilir olmalı.* Online alışveriş yapıldıysa ve bu bilgiler kutuda görülmüyorsa ürün açılmamalı, kullanılmadan iade edilmeli.* Kapalı, ambalajlı, hijyen açısından güven veren ürünler tercih edilmeli.İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri ve Çocuk Eğitim Derneği, 2 yaş üstü işitme engelli çocuklar için işaret dili kullanarak, Moni ve Bobo isimli bir hikaye kitabı hazırladı. Moni ve Bobo, tüm sayfalarının "QR" (Karekod) kod ile desteklenmesi ve bu kod okutulduğunda hikâyenin işaret diliyle aktarılması özelliği ile ön plana çıkıyor.Arter çocuk atölyelerine 2020'de de devam ediyor. PACE Çocuk Sanat Merkezi'nin bugün saat 11.00'de gerçekleştireceği Heykel Parmaklar başlıklı Çocuk Atölyesi'nde çocuklar, parmaklarını origami ile rengârenk heykellere dönüştürecekler.