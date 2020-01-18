Türk çağdaş sanatı New York’ta

Türkiyeli sanatçıların, küratörlerin dünya açılımlarını göğsümüzü gere gere takip ediyoruz. Malum son 15 yılda plastik sanat dünyasında çok yol kat ettik. Art Basel gibi dünyanın en önemli sanat fuarlarında Türk sanatçıların eserleri yer alıyor, uluslararası müzayedelerde rekor fiyatlara satılıyor. Yerli sanatçılarımızın bir kısmı yabancı galeriler tarafından temsil ediliyor...Bunlardan en yenisi ise New York'ta 601 Artspace'te geçen perşembe günü başlayan Bu Durumda Nasıl Giyinmeli? isimli sergi. 20 Mart'a kadar açık kalacak serginin küratörlüğünü Pera Müzesi'nden tanıdık bir isim, Ulya Soley gerçekleştiriyor. Sergide Türkiye, Bangkok ve İngiltere'den sanatçıların eserleri yer alıyor.Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu olarak çalışan ve müzenin çeşitli sergi ve yayıncılık projelerinde küratörlük ve editörlük yapan Soley'e 601 Artspace'te gerçekleşen sergi projesini soruyorum. Önce serginin isminden başlıyor anlatmaya: "Bu durumda nasıl giyinmeli, Douglas Coupland'ın Bit Rot kitabında geçen bir cümle. İklim krizi ve ona ilişkin karanlık gelecek öngörüleri karşısında nasıl davranmalı, çok basit bir tabirle ne giymeliyiz? Bu cümle içinde bulunduğumuz zamanın bizleri geleceğimizle ilgili nasıl karanlıkta bıraktığına ve bizlerin de bunu gün geçtikçe daha çok sorgulamaya başladığımıza işaret ediyor."Özetle sergi iklim krizi ve teknolojik gelişmeler bağlamında dünyaya dair konuşulan felaket senaryoları ile nasıl başa çıkabileceğimize odaklanıyor. Soley "Bireysel olarak ömrümüzü uzatabilmek, daha genç kalabilmek için pek çok şey yapıyoruz, fakat aslında ilgilenmemiz gereken daha büyük ölçekli bir şey var, o da dünyanın ömrünü uzatabilmek" diyor.Sergide yer alan en dikkat çekici eserlerden biri Pınar Yoldaş'ın Regnum Alba (Latincede beyaz krallık anlamına geliyor) isimli çalışması. Albino hayvanlarından oluşan bir dijital kolaj. Yoldaş, Albino geninin doğa tahribatları sonucu yaygınlaştığının altını çizen bu hayvanlardan beyaz bir krallık oluşturarak ırk konusuna değiniyor.Sergide dikkat çeken bir başka eserse Deniz Tortum ve Kathryn Hamilton'ın iki kanallı video yerleştirmesi ARK. Sanal gerçekliğin tarihi ile başlayan video, dijitalleşmenin yok olmakta olan türleri korumak ve dijital olarak geleceğe aktarmakta nasıl rol oynayabileceğine odaklanıyor.* Otel restoranları genellikle sevilmez. Hem fiyatı hem yemek porsiyonu ile önyargımız vardır. Ama bunu yıkan yerlerden biri Hilton Maslak'taki Zaxi. Birkaç kez yemek için üst üste gitmişliğim var. Hepsinde de memnun ayrıldım... Şimdi radarıma girme nedeni yeni başlattığı 'hamsi günleri.' Mısır ununda kızarmış hamsi tava, sebzeli hamsi buğulama, tereyağında kızarmış hamsi kuşu ve hamsi böreği gibi lezzetler var menüde. Hamsili öğlen menüsü şubat ayının sonuna dek devam ediyor. Hamsi tutkunlarına duyurulur...* Yazmakta geç bile kaldım Vadistanbul'da açılan Ralph's'i. Jüpiter Group'un göz bebeği, en yenisi... Ambiyansı oldukça rahat, menüsü hem zengin hem de fiyat-kalite bakımından fazlaca makul. Menüde karidesli kabak mücver, baharatlı kuzu kaburga gibi lezzetler var. Bu arada mekanın güler yüzlü ve gerçekten işinin ehli personeline de bir alkış.Haydi bu kez istikamet Anadolu yakası, Koşuyolu... Tıpatıp şovlar, vur patlasın çal oynasınlar... Yok yok Ajda isimli mekanda... Çarşamba akşamları Tıpatıp Bülent Ersoy şovla başlıyor. Hafta sonları ise Okan Korkut DJ setinin başına geçiyor. Menüde ise meze çeşitleri, sigara böreği, güveçte mantar gibi bildik tatlar.Ne ile mi akıllı boks ile... "Boksun da mı akıllısı olur, alt tarafı yumruk sallayacağız" demeyin. İşte o yumrukları ve ne kadar kalori yaktığınızı hesaplamak için akıllı bir sayaca ihtiyacınız var. Bileğe takılan bu sayaç hızınızı, gücünüzü ölçüyor ve ne kadar kalori yaktığınızı hesaplamakla kalmıyor ayrıca gelişiminizi de gösteriyor. 2020'nin en popüler fitness trendleri arasında boks olduğunu da göz önünde bulundurursak bu akıllı sayaçlardan almak fena fikir değil gibi.Kozmonot Bomonti'nin hedefinde 'sosyalleşme' var. Hangimizin yok ki... Herkesin birbiriyle sohbet edebileceği yan yana dizili masalarıyla eğlenceyi tetikleyen mekanda her pazar saat 12.00-14.00 arası cazın yetenekli isimleri sahne alıyor. Yarın İpek Göztepe'yi dinleyebilirsiniz.

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