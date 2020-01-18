Türk sanatçılardan New York operasyonu

Türkiyeli sanatçıların, küratörlerin dünya açılımlarını göğsümüzü gere gere takip ediyoruz. Malum son 15 yılda plastik sanat dünyasında çok yol kat ettik. Art Basel gibi dünyanın en önemli sanat fuarlarında Türk sanatçıların eserleri yer alıyor, uluslararası müzayedelerde rekor fiyatlara satılıyor. Yerli sanatçılarımızın bir kısmı yabancı galeriler tarafından temsil ediliyor...

Bunlardan en yenisi ise New York'ta 601 Artspace'te geçen perşembe günü başlayan Bu Durumda Nasıl Giyinmeli? isimli sergi. 20 Mart'a kadar açık kalacak serginin küratörlüğünü Pera Müzesi'nden tanıdık bir isim, Ulya Soley gerçekleştiriyor. Sergide Türkiye, Bangkok ve İngiltere'den sanatçıların eserleri yer alıyor.

Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu olarak çalışan ve müzenin çeşitli sergi ve yayıncılık projelerinde küratörlük ve editörlük yapan Soley'e 601 Artspace'te gerçekleşen sergi projesini soruyorum. Önce serginin isminden başlıyor anlatmaya: "Bu durumda nasıl giyinmeli, Douglas Coupland'ın Bit Rot kitabında geçen bir cümle. İklim krizi ve ona ilişkin karanlık gelecek öngörüleri karşısında nasıl davranmalı, çok basit bir tabirle ne giymeliyiz? Bu cümle içinde bulunduğumuz zamanın bizleri geleceğimizle ilgili nasıl karanlıkta bıraktığına ve bizlerin de bunu gün geçtikçe daha çok sorgulamaya başladığımıza işaret ediyor."