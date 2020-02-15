Kitap artık sadece okunan bir şey değil

"Kitap okumak istiyorum ama vaktim olmuyor, vaktim olsa halim olmuyor", "Ne okuyacağıma bir türlü karar veremiyorum", "Keşke kısa zamanda birçok kitap hakkında bilgi sahibi olabilsem..." Bu ve bunlar gibi onlarca düşünce, istek, şikayet... Dijital dönüşüm ya da daha havalı söylenişiyle dijital devrim hayatın tüm noktalarına değerken elbette ki kitapları ve bu saydığımız şikayetleri de es geçmedi.

Son yıllarda sayıları hızla artan ve yakın zamanda da etki alanları genişleyen kitap uygulamaları, kitaplarla kurduğumuz ilişkilerde yeni kapıları araladı. Kimilerinde sesli kitaplar, kimilerinde özet okumalar, kimilerinde ise yeni sosyalleşme olanakları öne çıktı. Gelin bakalım platformlar bize neler vaat ediyor?..





Biryudumkitap

Bir fincan kahve bir yudum kitap

"Her sabah bir yudum kahve, bir yudum kitap kalbe iyi gelir..." 2016'dan itibaren dijital dünyada varlığını sürdüren biryudumkitap'ın yola çıkarken edindiği misyonu bu cümle tanımlıyor. Folx Digital tarafından geliştirilen platform, kitapseverlerin e-posta kutusuna her sabah beş dakikada okunabilecek hikaye ve romanlardan pasajlar gönderiyor. Bu pasajlar okurların ilgilerini çekerse kullanıcılar haliyle kitabın tamamını da okumak istiyor.





Scribd

En büyük belge kitaplık

Storytel'in benzeri bir fonksiyona sahip uygulamalardan biri Scribd. Fakat burada işler sesli kitabın biraz ötesine taşınmış durumda. Sınırsız sayıda sesli kitap ve e-kitabın yanı sıra birçok dergi makalesi, şarkı notası ve daha fazlasına erişmek için milyonlarca kullanıcı Scribd'in dijital kütüphanesine kaydoluyor. Scribd, 60 milyondan fazla belgeyi içeren ve dünyanın en büyük belge kitaplığı olduğu iddiasında.





Storytel

Sesli kitapların yükselişi

Kitaplarla ve kitap okumayla kurduğumuz ilişkinin yaşadığı dönüşümün en belirgin noktalarından birine konumlanıyor sesli kitaplar... Şüphesiz ki Storytel de sesli kitap uygulamaları arasında özellikle son yıllarda yaptığı atılımla en öne çıkmış platformlardan. İsveç menşeili sesli kitap şirketinin Türkiye'deki yolculuğu 2017'nin son aylarında başladı. 2014'te kurulan Seslenen Kitap uygulamasının Storytel'e satılması sonucu şirket Türkiye pazarına girmiş oldu.

Dünya ve Türk edebiyatından binlerce sesli kitabın yer aldığı uygulamada kullanıcılar kitapları kimi zaman usta seslendirme sanatçılarından, kimi zaman ise bizzat eserlerin yazarlarının sesinden dinleyebiliyor.





KitUP

Özetini oku, fikrin olsun

Kitap özeti okumak çoğu zaman önyargılı yaklaşılan bir durumdur. Fakat KitUP girişiminin sahipleri bu meseleye farklı bir açıdan yaklaşıyor. Frank Zappa'nın "Çok fazla kitap, çok az zaman var" sözünden hareketle yola çıkan ekip, özetlerin kitapların yerini alamayacağının farkında. KitUP uygulamasında yüzlerce kitabın özetleri 15 dakikalık halde sunuluyor. Amaç kitabın özetiyle okuru kitaba yönlendirmek.





1000 kitap

Kitaplar ve yazarlar incelenebilir

2012'den beri faaliyet gösteren 1000Kitap üzerinden okuduğunuz kitaplara dair alıntılar, incelemeler yapabiliyorsunuz. Platform üzerinden hem kişisel arşivinizi oluşturuyor hem de her kitap ve yazarın altında bulunan istatistikler, alıntılar ve yorumlar aracılığıyla kitapları ve yazarları inceleyebiliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden kitap okunmuyor ama kitaplar üzerine değerlendirmeler yapılabiliyor.