Her parçasında ayrı bir heyecan

LONDRA

PARİS

VENEDİK

Geçtiğimiz günlerde Oyuncakçılar Derneği yapboz satışlarında büyük bir artış yaşandığını açıkladı. "Evde kal" uyarıları ile çocuklar, yetişkinler hatta aileler arasında puzzle'a olan ilgi hiç olmadığı kadar arttı. Alışveriş genellikle internet üzerinden yapılıyor. Sosyal medya hesaplarından açılan sayfalar ile binlerce kişi yaptığı puzzle'ları büyük bir gururla paylaşıyor. Ünlü isimler de bu kervana katıldı. Bu yoğun ilgiyi hem üreticilerle hem de karantina günlerini evde puzzle yaparak geçiren ünlü isimlerle konuştuk.Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür: ''Özellikle bilgisayar ve mobil oyunların artmasıyla yapboz biraz geride kalan bir alışkanlık haline gelmişti ve yetişkin yapboz pazarında son dört yıldır bir daralma vardı. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda evde kalan aile bireyleri birlikte zaman geçirebilecekleri hobilere yöneldiler. Bu nedenle aile oyunları ve yapboz satışlarında artış görüyoruz. Şu anda ciddi bir talep var. Satışlarımızın yaklaşık üç kat arttığını söyleyebilirim. 500 ve 1000 parça yapboz en çok satışı artan yetişkin yapboz grubu. Genel olarak Türk ve yabancı ressamların tabloları ve değişik doğa resimlerinin ilgi çektiğini söyleyebilirim'' diyerek karantina günlerinde puzzle'a olan ilgiyi anlatıyor.Puzzle yoğun çalışma tempomda yakın dostum ve bir nevi meditasyon yapma şekliydi benim için. Karantina günlerinde yine en yakın arkadaşım oldu.1000'lik parçalardan oluşan dört puzzle yaptım, oğlum da ara ara destek verdi. Bir karikatür, bir köpek deseni olan tablo, bir sürreal tren, bir de Paris'i simgeleyen detay ve objelerin pop-art yorumu olan puzzle'ları bitirdim. İyi hissettirenleri seçtim. İki manzara puzzle'ı da sırada.Renklere ve sürreal duygusuna kendimi kaptırıyor, dünyadan ve streslerden, kaygıdan biraz olsun kopuyorum. Sakinleşiyorum, sessizlik sayesinde uzun zamandır baş başa kalmadığım kendimle baş başa kalıyorum. Başlamak ve bitirme psikolojisi ruhuma iyi geliyor.Puzzle'ına göre değişse de başladıktan sonra maksimum beş gün içinde bitiriyorum. Günde ortalama dört saatimi harcıyorum.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy puzzle sevenlerden. Ersoy iki oğluyla birlikte puzzle yapıyor.Karantina öncesinde de puzzle yapıyordum. Bu dönem evde uzun süre kalmam daha fazla parçalı ve farklı puzzle'lar yapmama sebep oldu. Çocuklarımla birlikte yapacağımız 300-500 parçalık bekleyen puzzle'lar vardı. Önce onları yaptık.Puzzle ailelerin ortak hobi olarak geliştirebileceği bir aktivite. Çocuklarla birlikte çok keyifli oluyor. Hem birlikte olma imkanı hem de yardımlaşmayı sağlıyor. Çocuklar arasında iş birliğini geliştiriyor. İki oğlumun ortaklaşa bir hedefe yönelmesini sağladı. Parçaları bulup tamamladıkça ailecek çok seviniyoruz ve büyük bir heyecanla tamamlamaya çalışıyoruz.Manzara puzzle'larını çok seviyorum. Bu süreçte şehir ve ülke puzzle'larına yöneldik. Londra, Venedik, Paris'in puzzle'larını yaptık. Karantina günlerinde seyahat edemediğimiz için dünyayı böyle geziyoruz.Minimum 300 parçadan oluşan yaklaşık 12 puzzle yaptık. Şimdi 1500 parçadan oluşan Atatürk puzzle'ına başladım. 23 Nisan'a bitirirsem harika olur. Henüz 3 bin parçalık olanlarına cesaret edemedim.Puzzle yaparken tamamen parçalara konsantre olduğunuz için olumlu ve olumsuz her şeyi bir süre uzaklaştırıyorsunuz aklınızdan. Parçaları birleştirmeyi düşünmekten başka bir şeyi düşünmüyorsunuz. Bu yüzden terapi gibi oluyor. Bir şeye sinirlendiğimde çözümsüz durumlar olduğunda bir müddet kafamı dinlemek için oturup puzzle yapmak bana çok iyi geliyor. Kafamı rahatlattığına inanıyorum.Yıllardır severek yaptığım bir aktivite. Bin parçalılar ile başladım. En son 3 bin parçalık bir yapboz yaptım.Manzara olsun, sanat eseri olsun bulduğum bütün puzzle'ları yapmışımdır. Tek düze puzzle'lardan daha çok renkli ve karışık olanları seviyorum. İstanbul'da satılan puzzle'lardan çoğunu yaptığımı düşünüyorum. En az 50-60 tane yapmışımdır.Benim için en ideal olan 2 bin parçalık olanlar. Birçoğunu hayranlarıma gönderdim.Saatlerce başında oturduğum için kafamı dağıtan ve tamamen odaklanmamı sağlayan bir aktivite. Sabır gerektiren bir şey. O yüzden herkese keyif vermeyebilir ama ben çok keyif alıyorum.Birkaç günde bitiriyorum. Hepsini tek başıma yapıyorum. Karantina günlerinde kızım İrem'e de aldım, o da yapıyor.Bir yıl önce kurulan Puzzle Derneği karantina günlerinde sosyal medya hesaplarından Corona Puzzle günlerini başlattı. Parça sayısında kısıtlamanın olmadığı etkinlikte takipçiler yapbozlarının kutusunun açılmamış hali ile bitmiş halini 'beat corona' notuyla fotoğrafını çekip sayfaya yüklüyorlar. Kısa sürede binlerce kişi yaptıkları yapbozları hesaba yüklemeye başladı. Bir diğer sayfa ise Anatolian Puzzle. Takipçiler yaptıkları yapbozları 'anatolian puzzle'ı etiketleyerek paylaşıyor. Kurumun Genel Müdürü Hakan Karlar yapboz satışlarının beklentilerinden en az beş altı kat fazla olduğunu söylüyor: "Dünya üzerinde büyük bir artış var. 24 ülkeye satış yapıyoruz. Amerika'da da şubemiz var. Orada da satışlarımız çok yüksek. En çok manzara yapbozları satılıyor. Binlerce kişi yaptıkları yapbozları bize gönderiyor."