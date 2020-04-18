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Operacıdan şarkıları! sanatçısı ...

sanatçısı , 70’lerin romantizm dozu yüksek filmlerinin şarkılarını Assolist adını verdiği albümde seslendirdi. Kendisiyle hem hikayesini hem de o naif şarkıların toplumsal belleğimizdeki yerini konuştuk…

GÖKSAN GÖKTAŞ Cumartesi Sabah
Giriş Tarihi: 18.4.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:31 ABONE OL
Operacıdan Yeşilçam şarkıları! Opera sanatçısı Efruze...

Türkan Şoray buğulu ve büyülü bakışlarıyla direkt kalbinizi hedef alıyor… Kaçışınız yok yine! Ediz Hun Boğaz'a nazır bir rüya bahçesinde, yine bir başka rüya aleminden firar etmiş ve sarı saçlarından bizzat kendisinin suçlu olduğu Filiz Akın'a "Keşke şu an zaman dursa" diyor. "Öylesine mesudum ki" diye devam edip ağladı ağlayacak bir sesle son noktayı koyuyor hayatımızın sarışını: Bütün bunlar bir albümü dinlerken geçiyor gözlerinizin önünden, tekrar tekrar… Sahne, sahne…
İşte bize dinlerken melodramlarının, duygusal, romantik ve hüzünlü halet-i ruhiyesini ışık hızıyla geçiren bir albüm var elimizde. sanatçısı , 70'lerin aşkı, aşkın çok katmanlı hallerini, mahalleyi, dayanışmayı anlatan filmlerinden aşina olduğumuz şarkıları Assolist adlı albümünde kendi üslubuyla söyledi… İnleyen Nağmeler'den İçin İçin Yanıyor'a, Kalbe Dolan O İlk Bakış'tan Fikrimin İnce Gülü'ne operacı sesi değmiş Yeşilçam şarkıları bunlar…

- Efruze gerçek adınız mı? Anlamı nedir?
- Evet, gerçek ismim. Babaannemin ismi. Farsça kökenli. "Etrafına ışık saçan, ışıldayan" demek.

- Bugüne kadarki müzik ve hayat maceranızı nasıl özetlersiniz?
- Biz şanslı çocuklardık. Bir aile apartmanında bir düzine arkadaş, bir düzine kuzenle büyüdüm. Çocukluk oyunlarımızda bile hep tiyatrocu, şarkıcı ya da bir film yıldızı olan bendim. O yıllarda ilk hayran olduğum sanatçı Richard Clayderman'dı. Bembeyaz kuyruklu piyanosunun önünde giydiği beyaz frak ve sarı saçlarıyla hatırlarım onu hep. Ona hayranlığım piyanoya başlama sebebimdir.

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Operacıdan Yeşilçam şarkıları! Opera sanatçısı Efruze...
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