Maskesiz kahraman olmaz

Zagor'dan Mister No'ya, Kızılmaske'den Martin Mystere'a, Teks'ten Tom Braks'a 70'lerin başında hayatımıza giren çizgi roman serilerinin usta kapak ressamı Aslan Şükür… Öyle ki yaptığı çizimler, serilerinin orijinal çizerleri tarafından 10 üzerinden 10 almış vaktiyle, hatta onlara bile ilham vermiş… Tay Yayınları'nın meşhur cep boyutu, minik siyah beyaz çizgi romanlarına yaptığı guaj boya renkli kapaklar, bazen içerdiği konudan bağımsız tamamen kendi hayal gücünün eseri olmuş… Bazen ana kahramanı değil de, 'yan rol'dekini koymuş kapağa. Misal Mandrake serisine bazen, usta sihirbazın yardımcısı Abdullah'ı çizmiş. Yani aslında en az üç, dört kuşağın belleğinde efsane çizgi kahramanlar Aslan Şükür'ün resimleriyle yer edinmiş… Çizgi romanlara adanmış bir hayat onunki. Ekmeğini fırçasından çıkarmış yıllarca. Binlerce çizgi romanın kapağını süslemiş işleri… Amerikan ve İtalyan üretimi çizgi romanların kapaklarına 'buralı' bir imza atmış Aslan Şükür 25 yıl boyunca. Binlercesine…





KAPAKLARIN EFENDİSİ

Vaktiyle haftalık olarak yayımlanan bu çizgi romanların, 50 binin üzerinde sattığı biliniyor. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, kahraman kültünün dünyadaki ilk izdüşümleri olan bu çizgi romanlar bugün hâlâ yayımlanmaya devam ediyor, farklı periyotlarla da olsa. Eski baskılara ise sahaf piyasasında paha biçilemiyor. Hem bu kahramanlarla yeni tanışan genç çizgi roman tutkunları, hem de yaşı kemale ermiş arşivciler hâlâ bu nadide eserlerin peşinde… Aslan Şükür hakkında bir kitap yazıldı, bir de belgesel çekildi yakın dönemde. Yani boşuna kendisi için 'kapakların efendisi' demiyorlar.

Geçen hafta Aslan Şükür sosyal medya hesabında, yine kendi çizdiği Kızılmaske portlerinden birini paylaştı… Ama Kızılmaske içinde bulunduğumuz döneme uymuş, önlemini almış ve o gizemli kıyafetine bir de cerrahi maske eklemişti. Ağzını ve burnunu güzelce kapatmış, koronavirüse karşı önlemini almıştı.

ASIL KAHRAMANLAR DOKTORLAR

Aslan Şükür kahramanı üzerinden aslında hepimize güzel bir mesaj veriyordu. Şükür'ün şair dostu Gürsel İleri de, bu cerrahi maskeli Kızılmaske'ye, "Örnek kahramanımız Kızılmaske" başlığıyla şöyle bir not iliştirivermişti: "Maskesiz gezmeyelim tedbirsiz hareket etmeyelim! Kahramanımız Kızılmaske bile koronadan korunmak için maskesini takmışken bizler ucuz kahramanlık yapmayalım. Akıllı olalım... Üstelik Kızılmaske'nin işi daha zor. O maske üstüne maske takmış durumda. Eh kahramanlık kolay iş değil elbette. Ama tedbiri elden bırakmamak, maskesiz dolaşmamak gerek!"

Hal böyle olunca Aslan Şükür'ü arayıp konuşmak şart oldu. Şükür de pek çoğumuz gibi evinden çıkmıyor şu aralar. "Biz zaten ressam, çizer taifesi olarak alışığız günlerce, saatlerce evde kalıp masa başında çalışmaya ama bir de 65 yaş üstü olduğum için artık bu dönem istesem de çıkamam zaten. İnşallah bu günleri bir an önce sağlıkla atlatırız" diyor.

Peki Kızılmaske neden cerrahi maske taktı? Şükür anlatıyor: "Aslında kendimizce bir mesaj vermek istedik. Yıllarca kahramanları çizdim. Bir dönem her ne kadar, büyüklerin çocuklara tavsiye etmediği, boş iş olarak gördüğü şeyler de olsa çizgi romanlar aslında çoğumuzun hayal dünyasını geliştirdi. Roman ve sinemanın bir araya gelen haliydi onlar. Bugünün dünyasını bir düşünün. O kahramanlar kadına el kaldırmaz, kötünün yanında asla durmazdı. Dertleri iyilik etmekti. Delikanlılığın kitabını yıllar önce onlar yazdı aslında! Durduk yerde sırf birilerini korumak için başlarına dert açarlardı. Çizgi roman okuyarak büyüyen kuşaklar her zaman hayal dünyası geniş ve üretken insanlar oldular. Cerrahi maskeli Kızılmaske'ye gelince…

Bugünün gerçek kahramanlarının bilim ve doktorlar, sağlık çalışanları olduğunu gördük bu salgın günlerinde. Ki aslında her zaman öyleydiler. Bizim çizgi kahramanlar da gerçekte yaşıyor olsalar, sağlık çalışanlarının yanında dururlardı. En azından kurallara uyar, maskelerini takar, gerekmedikçe sokağa çıkmazlardı. Bugün aslında kahraman olmak çok kolay. Birbirimizi düşünüyorsak hepimiz bize belirtilen kurallara uyalım. Zaten bunu yaparsak otomatik olarak kahraman oluyoruz. Hem kendimizi hem başkalarını koruyoruz. Üstelik bu salgının bir an önce durmasına, azalmasına da katkıda bulunuyoruz. Bundan büyük kahramanlık mı var! Kızılmaske, Zagor, Mister No… Hepsi cerrahi maskeli bugünlerde benim hayal dünyamda. Bugün onları çizmeye devam ediyor olsam öyle çizerdim."





EN SEVDİKLERİM ZAGOR İLE KIZILMASKE

"Benim en sevdiğimi kahramanlar Zagor ve Kızılmaske diyebilirim. Tay Yayınları'nın sahibi Sezen Yalçıner Bey Kızılmaske için Amerikalılarla anlaşmıştı. İtalya'dan gelen çizgi romanlar da çoktu ama Kızılmaske, Gordon ve Bonanza Amerika'dan geliyordu. 1970'lerin başı… Kızılmaske'nin orijinal adı Phantom'du ve aslında mor kıyafetliydi. Oturup düşündük. 'Mor kapakta hoş olmaz hem bu renk delikanlılığı bozar!' dedim ve kırmızı çizmeye karar verdik. Kızılmaske adını da ben koydum. Amerikalılar da ses çıkarmadılar. (Gülüyor)"