D&R’dan popüler müziğe can suyu

Pandemi döneminin en çok vurduğu alanlardan biri de müzik sektörü oldu. Kapalı mekan konserlerinin durumu hâlâ net değil... Tam da bu dönemde aslında bir süredir dijital olarak verilen konserler genele yayıldı. Daha önceleri de evde yapılıp sosyal medya üzerinden sunulan konserler vardı ama pandemi dönemi canlı müziği her yönüyle dijitale taşıdı... D&R birkaç aydır, soluksuz kalan müzik sektörüne can suyu veriyor. D&R'ın Instagram hesabında şahane işler dönüyor! Türkiye'de 70'ler ve 90'lar popüler müziğini markalaştıran yapımcı, organizatör, radyocu Hakan Eren ve 90'lar ekolünün en önemli müzik adamlarından Metin Özülkü'ye emanet bu proje. İkilinin uzunca bir süredir birlikte organize edip sundukları "Şimdi 90'lar" projesi online konserler olarak devam ediyor... Bugüne kadar Eda Özülkü, Erdal, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Ferda Anıl Yarkın, Yonca Evcimik ve Güliz Ayla gibi isimleri D&R sponsorluğunda ağırlayan Özülkü ve Eren önümüzdeki günlerde konserlere sürpriz isimlerle devam edecekler...

PLAKTAN CD'YE



Hakan Eren demişken bilmeyenler için detaylandırmak gerekir konuyu. Bugün eğer Türkiye'de 70'lerde üretilen popüler müzik bir nostalji duygusundan da ötelere geçip ana akım müziğe dahil olmuşsa, bunda Hakan Eren'in çok büyük rolü var. Hakan Eren 70'lerin plaklarda kalan şarkılarını CD'lere aktardı. Bir Zamanlar serileriyle o şarkıları ve şarkıcıları yeninden hayatımızın başrolüne oturttu. O dönemin şarkılarının ve şarkıcılarının elini hiçbir zaman bırakmadı. Eren'in 90'ların sonuna dair bir anısı aslında durumu özetliyor: "Televizyonlar 70'lerin şarkıcılarını ekrana çıkartmak istiyorlardı ama hiçbirinin CD'si yoktu. Eski usul makara bantlar vardı şarkıcıların ellerinde. Onlar da günün televizyon teknolojinde kullanılmıyordu. O şarkılar CD'ye aktarılınca 70'lerin şarkıcıları ekranda da yeniden görünür oldular." Hakan Eren'in Metin Özülkü'yle yollarının kesişmesi de epeyce eski. Uzun yıllardır gazino konseptinde, kadrosu geniş programlar hazırlıyorlar. "İşte 90'lar" projelerinde ise aradan sadece 30 yıl geçmesine rağmen bugünün gençleri için bile bir marka haline gelen 90'ların ünlü şarkıcılarıyla çalışıyorlar. HERKESİ VURAN ŞARKI YOK

Metin Özülkü'ye göre 90'ların başka bir sihri var. Bugün artık yaşayamadığımız bir hal bu: "90'larda bir şarkı çıktığında, mesela Kenan Doğulu'nun Roma'sı, Yonca Evcimik'in Abone'si, Yıldız Tilbe'nin Delikanlım'ı... Bir anda 10 yaşındaki çocuğu da yakalıyordu, 50 yaşındaki adamı da. Barlarda aynı gün bu şarkılar çalıyordu. Bugün artık, herkesi aynı anda vuran, etkileyen şarkılar çıkmıyor." Hakan Eren ise bu durumu dijitalleşmeye bağlıyor: "Bugüne ait bir şarkı da, bundan 30 sene sonra nostalji olacak. Sizin çocukluğunuzda, gençliğinizde yeri olan, hayatınızın fon müziği olmuş bir şarkı yıllar sonra daha da kıymetleniyor. Çünkü size sizi anlatıyor. Ama Metin'e şu açıdan katılıyorum. 2030'da, 2010'lar müziği, tıpkı 70'ler, 90'lar gibi marka olur mu bilmiyorum..."

DİJİTAL KONSERLERE DEVAM



İkili önümüzdeki günlerde, hayat ve konserler normale döndüğünde de dijital konser fikrini devam ettirmenin olumlu sonuçları olacağı görüşünde. Eren yıllardır İstanbul Kayıkhane'de düzenledikleri konserler için düşünüyor mesela bunu: "Sonuçta İstanbul izleyicisi için konserler yapıyoruz. Karşı yakada oturanlar bile zor geliyor. Bu konserleri aynı anda canlı olarak dijitale taşımanın planlarını yapıyorum ben. Böyle özel konserleri Trabzon'daki, Ankara'daki, farklı şehirlerdeki insanlar da dinleyebilecek böyle olunca. Normal konser ücretinden daha düşük bir fiyata biletlerle... Her anlamda, maddi manevi yönden müziğe katkısı olabilecek bir fikir gibi geliyor bana."



Hiç konuşmazdım, şimdi susmuyorum!



Eren ve Özülkü'nün sunuculuk konusunda da kimyaları epeyce tutmuş. Eren'in radyoculuğu var cepte. Zaten Özülkü de yıllardır televizyon programları yapıyor. "Ama vaktiyle epeyce çekingendim diyor ve ekliyor Özülkü: "80'lerde bir arkadaşımla TRT'ye bir sabah programına konuk olmuştuk. Sunucu kızcağız bir şey soruyor, arkadaşım hiç konuşmuyor zaten, topu bana atıyor, ben de kem küm ediyorum. Çekiniyorum. Sohbet programı ama ortada sohbet yok. Çabalayan bir sunucu var... Sonraları açıldım, ama biraz fazla açıldım... Şimdi de susmuyorum. (Gülüyor)