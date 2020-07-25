7/24 şehirde yaşam

SERGİ MİRO SEÇKİSİ SSM'DE

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), geçmiş sergilerinden zengin içerikleri kapsamlı seçkilerle dijital kanallarında paylaşıma açmaya devam ediyor. Yeni dijital sergi Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar adını taşıyor. Sergi, Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miro'nun kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşarak, resim, baskı, heykel ve seramiklerinden oluşan 125 eseri bir araya getirmişti. Sergilere SSM'nin web sitesinden ve YouTube kanalından erişilebilir.



OTEL SAKİN VE HUZURLU

Assos-Sivrice koyunda Kaz dağlarının temiz havası eşliğinde sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için artık yeni bir alternatif daha var. İdacasa Butik Otel hizmete girdi. Altı odası ve restoranı bulunan otel denize 100 metre uzaklıkta. Misafirler Ege'nin serin sularında Midilli'ye karşı yüzme keyfi yaşıyor.



EĞLENCE BAYRAMA ÖZEL

Bodrum Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant, bayramda sevilen isimlerin sahnesinde ağırlayacak. 30 Temmuz Perşembe akşamı Bülent Serttaş, 31 Temmuz Cuma akşamı ise Derya Bedavacı konser verecek. 1 ve 3 Ağustos'ta Deha Bilimliler'i 2 Ağustos Pazar akşamı da Linet'i izleyebilirsiniz.



KONSER CANLI CANLI CAZ





30. Akbank Caz Festivali'nin Yıl Boyu Caz konser serisi, 2016 yılından beri caz standartlarını değişik groove ve aranjmanlarda yorumlayan Standards ile devam ediyor. 27 Temmuz Pazartesi saat 19.00'da Avusturya Başkonsolosluğu terasında gerçekleşecek ve Akbank Sanat Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak konserde; klasik ve modern caz standartlarından oluşan bir repertuvar cazseverlerle buluşacak. Standards Grubu'na vokalde İpek Dinç ve basta Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz eşlik edecek.



YILDIZ TİLBE'Yİ ÖZLEYENLERE



Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Yıldızlar Geçidi konser serisi devam ediyor. Yarın Yıldız Tilbe sahnede olacak ve hayranlarıyla aylar süren ayrılığın ardından hasret giderecek. Konserin başlama saati 21.00.



SİNEMA QUAMAN GÖSTERİLECEK

Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde bu akşam arabalı açık hava sinema gecesi gerçekleşecek. Gecede görsel efektleriyle öne çıkan Aquaman filmi gösterilecek. 100 metrekarelik dev LED ekranda özel ışık şovları eşliğinde sinema keyfi yaşamak için tek yapılması gereken, Marmara Forum web sitesi ve sosyal medya hesaplarından online başvuruda bulunmak. Katılımcılara, alana giriş kodu SMS ile iletilecek.

YEME-İÇME MÜZİK VE LEZZET BİR ARADA

Boğaz manzaralı Four Seasons Hotel Bosphorus'ta her çarşamba açıkhavada sinema gösterimi gerçekleşiyor. Cumartesi günü ise ailecek sabah kahvaltıya akşam ise Ayşe Evrim'i dinlemeye otele gidebilirsiniz. Evrim, Latin şarkıları, tangolar, chansonlar ve sürpriz potpurilerden oluşan repertuvarıyla müzikseverlere Boğaz'ın büyüleyici fonunda keyif dolu yaz geceleri yaşatıyor