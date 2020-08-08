Moda kazanı

MODAEVİ ELİ DEĞERSE



Birçok farklı otomotiv firmasının bugüne kadar çeşitli modaevleriyle ve tasarımcılarla işbirlikleri yaptıklarını biliyoruz. Markalar arasında bir uyum da yakalandığı vakit bu işbirlikleri çok uzun ömürlü oluyor. Şimdi yeni bir işbirliği bu dönemde dikkatleri üzerine çekti. Dior ve Vespa, Dolce Vita hayat tarzını kutlayan yeni bir işbirliği için bir araya geldi. Tatlı bir tesadüfle her ikisi de 1946 yılında kurulan Dior ve Vespa'nın, yaşama sanatına dair ortak değerlerini yansıttığı birlikteliğin sonucu olarak sınırlı sayıda üretilen scooter ve onunla uyumlu aksesuvarlar, iki markadan izler taşıyor. Bu özel koleksiyona ulaşmak için 2021 yılı bahar aylarına kadar beklemeniz gerekiyor.



ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ ÜZERİNİZDE





İşbirliklerinden bir yenisine Tommy Jeans ve dünya çapında televizyon dizileri, filmler, çizgi romanlar, müzik albümleri, video oyunları ve hatta lunaparklar gibi çok geniş bir alanı kapsayan Looney Tunes imza attı. Looney Tunes kapsül koleksiyonu, klasik Warner Bros. karakterlerinin yer aldığı parçalardan oluşuyor. Tasarımlar üzerinde Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety Bird, Sylvester the Cat, Tasmanian Devil, Road Runner ve Wile E. Coyote gibi sevilen çizgi karakterleri bir araya getiren özgün animasyonlar yer alıyor. Koleksiyonda Looney Tunes desenli kapüşonlu kısa sweatshirt, sırt çantası, balıkçı ve beysbol şapkaları bulunuyor.



EL YAPIMI ÇANTALAR







Türkiye'de tasarım çanta kavramı Güneş Mutlu Mavituncalılar'ın Mehry Mu markasıyla ortaya çıktı desek hiç de yalan olmaz... Deri çanta ve ayakkabı üreticileri yerine tasarım bir Türk markasından çanta satın almayı Mavitunvalılar sayesinde geniş kesimler keşfetmişti. Tasarımcı bu yıl da koleksiyonunda pandemiyle birlikte hayatımıza damga vuran el işçiliğinin önemini bir kez daha vurguluyor. Mehry Mu markasının rafya çantalardan oluşan koleksiyonu Türk kadınlarının zanaatkarlığını gözler önüne seriyor. Ham renk genel dokusu üzerine istediğiniz desen ve yazıların yazılabildiği, bordo, yeşil, turuncu renk seçenekleri ile yıldız, kalp ve göz sembolleri seçenekleri ile bir başka benzeri olmayacak size özel tasarlanan çantaların tamamı tek tek elde örülüyor.