Gençliğim Eyvah dizisinin yetenekli oyuncusu Burak Tozkoparan: Benim için aşk keyifli vakit geçirmektir

atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi çok beğenildi. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimler olan dizinin genç oyuncuları da çok seviliyor. Onlardan biri de Burak Tozkoparan. Dizi de İtalyan bir şefi canlandıran Tozkoparan'la sette bir araya geldik ve uzun uzun sohbet ettik. Genç kızların çok severek takip ettiği Koparan ile oyunculuktan aşka, özel hayatından ailesine kadar pek çok şey konuştuk.

- Gençliğim Eyvah çok güzel gidiyor. Ekran başında biz çok eğleniyoruz. Peki, sette nasıl bir ortam var? Siz de eğleniyor musunuz?

- Set çok keyifli. Zaten tek başrol var diyeceğimiz bir kadro değil. Herkesle aile gibiyiz. Uzun süredir yakaladığım en iyi set ortamı. Çok mutlu geliyorum sete. Kimsenin arasında kıskançlık olmaması ortamı çok güzel kılıyor. Bu işe yıllarını vermiş oyuncular var. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimlerden her gün bedava ders alıyormuşum gibi hissediyorum.

- Neler öğrendiniz bu isimlerden...

- Benim komedi tarafım yoktu. Hep dramada oynadım bugüne kadar. Ama bu dizide kırdım bunu. Bunu kırmamda Cengiz Abi ve Günay Abla'nın çok rolü oldu. Belki onlar da bunun farkında değil ama üzüm üzüme baka baka karardı. Denemekten korkacağım şeyleri şimdi korkmadan deniyorum ve oluyor.