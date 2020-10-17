İşte size modayı yeniden sevmeniz için 10 neden

BLAZER'SİZ OLMAZ

Pandemide aldığımız kiloların da etkisiyle moda dünyası rahat kesimli, çok bol ve maskülen bir havaya sahip olan blazer ceketlerin yeniden popüler olmasını sağladı. Dries von Noten, Paco Rabanne ve Chloe'nin tasarımları şimdiden klasikler arasına girdi.



BARBOUR'IN DÖNÜŞÜ



İngiliz stilinin vazgeçilmez parçası Barbour, 90'ları birebir yaşayan herkesin hayatında özel bir yere sahiptir. Okul formalarının tamamlayıcı bir parçası haline gelen ve stil sahibi kadınların vazgeçilmez parçalarından biri olan Barbour'lar bu sezon yeniden hayatımıza geri döndü... Bunda Alexa Chung gibi bir stil ikonunun marka için hazırladığı iddialı koleksiyonun da etkili olduğunu kabul edelim.





MASKE KOLYELER



Pandemiyle birlikte hayatımıza daha önce hiç kullanmadığımız aksesuvarlar da girdi. İlk başta bu aksesuvarlar bizi zorlasa da şu anda yavaş yavaş severek kullandığımız parçalardan biri haline geldi. Bunların en başında tabii ki maskeler geliyor. Özellikle de zincirlerle ve kolyelerle zenginleştirilmiş şık maskeler...



MİNİ MİNİ ÇANTALAR



Pandemi sırasında çoğumuz evlere kapandık... Belki de günler boyunca yaptığımız en heyecan verici aktivite, mutfak alışverişi için çantamızı kapıp markete gitmek oldu. Ve bu süreçte hepimiz cüzdan boyutlarında rahatça kredi kartımızı ve anahtarlarımızı yerleştireceğimiz çantalara yöneldik... Durum böyle olunca modanın bu durumu gözardı etmesi mümkün olamazdı... Ve yıllar sonra yeniden mini mini çantalar popüler oldu...





KAPSÜLLER İDDİALI



Pandemi moda dünyasının genel işleyiş tarzını değiştirdi. Mevsimlik alışverişler pek yapmadık. Ama bunun yerine markaların akıllıca bir hamleyle ortaya attıkları kapsül koleksiyonların peşine düştük. Catherine Deneuve ve APC, Uniqlo ve Jil Sander, Northe Face ve Maison Margiela gibi iddialı kapsül koleksiyonlardan ortaya çıkan tasarımlar çoktan moda dünyasının kalbini çaldı.



RAHATLIĞI SEVSEK DE TOPUKLUSUZ OLMAZ



Evet aylarca evdeydik... Evet spor ayakkabı ve terliklerle tüm günü geçirdik. Bu en başta hepimize çok keyifli gelse de sonrasında ne yazık ki o eski süslü ve iddialı hallerimizi özlemeye başladık. Ve topuklu ayakkabılarımıza geri döndük.



ESKİLERİ GÜNCELLİYORUZ



Evde olduğumuz ve internet üzerinden de alışveriş yapmaktan çekindiğimiz dönemde, dolabımıza yeniden el attık. Eski kıyafetlerimizi nasıl güncelleştireceğimize kafa yorduk. Ve bu tavrımız tabii ki moda dünyasına ilham verdi. Upcycled yani yeniden dönüştürülmüş ileri dönüşüm eseri kıyafetler çok ama çok popüler oldu. Markalar ve tasarmcılar bu konu üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Türkiye'de de Aslı Filinta bu isimlerden biri oldu.





KOZMETİK GÜZELLİĞİ



Cilt bakımı, taze ve sağlıklı bir görüntüye sahip

mamızı sağlayan makyaj malzemeleri, parfümler, vücut nemlendirileri bu dönemin kesinlikle yükselen yıldızları... Hiçbirimizin üst üste kat kat Kim Kardashian makyajı yapmaya fırsatımızın olmadığı bu dönemde güzellik ürünü üreten markalar birçok yeni ürünle karşımıza çıktı.





ESKİ LEVI'S YENİDEN



Valentino'nun Levi's ile yaptığı kapsül koleksiyonun şu an moda dünyasında ne kadar popüler olduğunu bilmeyen yok. 1969 yılında tasarlanan klasik modeli yeniden yorumlayan modaevinin tasarımı kadar vintage mağazalarda ya da ikinci el butiklerde bulduğunuz Levi's jean'ler de çok ama çok popüler...





MÜCEVHER PARLIYOR



Her gün yeni bir aksesuvar takmaya halimizin olmadığı, bir kez taktığımız parçanın günlerce üzerimizde kaldığı bir dönemden geçtik. Bu da bize tek ve iddialı bir parçaya yatırım yapmanın önemini bir kez daha göstermiş oldu... Ve sonuç tabii ki dev mücevher firmalarının yeniden iddialı koleksiyonlarla hayatımıza girmesine neden oldu. Tiffany&Co.'nun 1970'lerden beri popüler olan Elsa Peretti'ye ait iddialı bileklikleri yeniden piyasaya sürmesi de bundan kaynaklanıyor.