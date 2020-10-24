Artık çocuklar ebeveynlerinin yanında aşı olacak

Kızım Eylül, kasımda dört yaşına girecek ve sağlık ocağından aşıya götürmemiz için arandık. Çok şaşırdım. Çünkü doktoru üç yaşındayken artık ilköğretim çağına kadar aşı olmayacağını söylemişti. Aile hekimine bunu söyleyince aşı takviminde değişiklikler olduğunu belirtti. Etrafımda benim gibi kafası karışmış pek çok ebeveyn görünce, durumu bir uzmanla konuşmaya karar verdim.Medipol Üniversite Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır ile görüştüm. Karabayır: "Zaman içerisinde bilimsel veriler ve ihtiyaçlara göre aşı programımızda değişiklikler yapılmaktadır. En son değişikliklerden bir tanesi ilköğretim birinci sınıfta uygulanan kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı ile karma aşı pekiştirme dozu ve sekizinci sınıfta yapılan tetanoz-difteri aşısının artık aile sağlığı merkezlerinde (ASM) uygulanmasıdır. Böylelikle hem çocuklar ebeveynlerinin yanında daha az strese girerek aşı olma imkânına kavuşacaklar, hem de aşı programını en iyi şekilde yürüten ASM'lerin tüm çocuklara ulaşarak aşıları tamamlanması mümkün olacak. Bu nedenle 1 Temmuz 2016'dan ve 1 Temmuz 2007'den sonra doğan çocukları olan ebeveynlerin bu aşıların uygulanması için Aile Sağlığı Merkezleri'yle iletişime geçmeleri gerekir. Unutmayalım ki aşılanmak her çocuğun hakkıdır. Çocuklarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini istiyorsak aşılarını düzenli olarak yaptırmaya devam edelim" diyor.Çocuğunuzla birlikte gidip sizin de en az onun kadar eğleneceğiniz bir mekândan bahsedeyim size, Emaar Eğlence Merkezi... Yeni konseptiyle Türkiye'de ilk kez Emaar'da eğlence ve aksiyon tutkunlarıyla buluşan The Jump'tan, pek çok farklı konseptte lisanslı oyunlarıyla etkileyici VR Room'a, Türkiye'nin ilk interaktif sualtı deneyimi sunan ekranının yanı sıra penguenlerden timsahlara yüzlerce sualtı canlısının bir arada görülebildiği Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nde eğlence bir başka...Bugün çocuklar için seçtiğim kitap Timaş Çocuk Yayınları'ndan çıkan Nohut Adam. Çocuk kitabı gibi görünse de bence ebeveynlerin de ilgisini çekecek. Çünkü herkesi zorbalık kavramı üzerine düşünmeye itiyor. Ormanda yaşayan Nohut Adam'ın orman halkının uzun saçlarının aksine hiç saçı yok. Taş gibi göbeği, kısa kolları ve gözlüklerinin arkasından bakan mavi gözleri var. Nohut Adam görünüşü nedeniyle kendini farklı gören orman halkından, aynalardan hatta kendinden bile kaçıyor. Bu kaçış onu kendi için şapka tasarlamaya itiyor. Sonra ne mi oluyor? Kitabı alıp okuyabilirsiniz...