Umutlu olmak varken şu dünyada

2020'ye koronanın ayak sesleriyle başlamıştık. Wuhan'da bir şeyler oluyordu ama tam ne olduğunu kavramak için biraz zaman geçmesi gerekiyordu. Neyle karşı karşıya olduğumuzu yıl içerisinde hep birlikte idrak ettik. Sinemada ziyadesiyle işlenen küresel virüs salgını gerçek olmuştu. Evlere kapandık ve kaç zamandır da dört duvar arasındayız. Ve 2020'yi de evlere kapanarak uğurluyoruz. 2021'e kaygıdan ziyade umutla girmemiz için çok sebep var. Bunun için dört gün boyunca evlerde zaman geçirirken umudun gücünü hissettirecek filmlere odaklanmak istedim. Ne de olsa umudu bulaşıcı hale getirmek elimizde. Umudun yarattığı dayanışmayla herhalde bu korona belasını başımızdan savacağız. Bunun için umudu, iyimserliği, neşeyi, dayanışmayı hatırlatan filmlerden bir seçki önereyim istedim. YouTube'dan, çeşitli yasal online platformlardan ve yine yasal arşivlerden izleyeceğiniz filmlerden bir seçki yaptım. Buyurun efendim.



Paranın ne önemi var mühim olan insanlık



Senaryosunu Ertem Eğilmez'in yönlendirmesiyle Ümit Ünal'ın yazdığı, Kartal Tibet'in yönettiği bir yılbaşı klasiği olan Milyarder, yeni yıl zamanları vazgeçilmezimiz olan Milli Piyango çekilişi üzerine bir taşlama... Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki tren istasyonunda şeflik yapan kendi halindeki Mesut Bey'e yılbaşında büyük ikramiye vuruyor ve sonrasında neler neler oluyor? Toplu paranın kendisinden ziyade lafının bile insanın kimyasını nasıl bozduğunun tatlı-sert eleştirisi... Sapanca Tren İstasyonu'nda çekilen bu filmin kendi türünde bir klasik olacağını kestiriyor muydu, bilinmez. Ama bu film sinemamızın en iyi yeni yıl filmlerinden biri oldu. (YouTube'dan Arzu Film'in resmi sayfasından izleyebilirsiniz)

Ah o masada ben de olsaydım





Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Perran Kutman, Emel Sayın... Rüya gibi bir kadro Ertem Eğilmez yönetiminde bir araya gelip sinemamızın klasiklerinden biri olan Mavi Boncuk'a imza atıyor. Bir grup arkadaşın ünlü bir şarkıcıyı kaçırmasını anlatan yapımı, bugüne kadar izlemeyen var mı bilmiyorum. Ama bildiğim izledikten sonra herkesin o son sahnedeki masada olmak isteyecek kadar kendini film dünyasına ait hissetmesi. İyiliğin, dostluğun, paylaşmanın ne kadar büyük erdemler olduğunu sinir uçlarınızda hissettirecek kadar özel bir film... (YouTube'dan Arzu Film'in resmi sayfasından izleyebilirsiniz)

Niyet neydi akıbet ne oldu?

Yeni yılı konu etmese de 2010'lardan itibaren yeni yılda maaile izlendiği için yılbaşı filmleri listelerinde kendine yer bulan, değeri sonradan anlaşılan filmlerden biri Ne Olacak Şimdi? Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı film, temelinde kadın erkek ilişkilerini konu alan şahane bir komedi. Komedi ama dozunda mesajını vermeyi de ihmal etmiyor. "Niyet neydi akıbet ne oldu?" sözünün sinemadaki karşılıklarından biri... "Enişte kola var mı kola?" "Karımı ne kadar tanıyorum?" gibi diyalogları dillere pelesenk olan filmde Levent Kırca, Şener Şen, Nevra Serezli, Perran Kutman başrolde oynuyor. Maaile izlenebilecek sinemamızın klasiklerinden... (YouTube'da Arzu Film'in resmi sayfasından izleyebilirsiniz)

Kimsenin yıkamadığı koca bir dünya





Charlie Chaplin'in yarattığı Şarlo karakterinin kimsesiz bir çocukla olan dostluğunu anlatan Yumurcak/The Kid, sinema tarihinin klasiklerinden biri olmakla beraber, sessiz sinemanın da başyapıtlarındandır. Hayatın iki kaybedeni olarak görülen ikili birbirlerine sığınarak koca bir dünya inşa ederler. Ve hiç kimse onların bu dünyasını yıkamaz. Muhteşem finali sonrası yüzünde tebessüm oluşmayan birileri yoktur herhalde yeryüzünde. (Chaplin'in 65 filmi Open Culture'ın yayınladığı bir arşivle internet üzerinden yasal olarak ücretsiz olarak izlenebiliyor.)

İyimserlik deyince akla Şahane Hayat gelir





Yeni yıl ve sinema deyince ilk akla gelen Frank Capra klasiğidir 1946 yapımı Şahane Hayat/It's a Wonderful Life... Bunun için ABD Kongre Kütüphanesi tarafından da Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. İşleri kötü gittiği için yeni yıl arefesinde intihar etmeyi düşünen ama vazgeçen bir adamın umut dolu öyküsüdür filmin hikayesi. Sinema tarihinin de en iyimser filmlerinden biri olarak kabul edilir. (Film yasal film, video izleme sitesi vimeo.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor)



