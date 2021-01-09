Yeni trend: İp üstünde yürüme

Sosyalleşmek için dışarı çıkamıyoruz belki ama en azından sporu dışarıda, açık havada yapmak isteyenlerin sayısında epey artış var. "Yürü, yürü nereye kadar?" diyebilirsiniz. Ama açık havada yapabileceğimiz pek çok spor alternatifi var. Bunlar arasında bu yıl trend olmaya başlayanlardan biri de slackline. Yani kalınlığı 2.5 ila beş santimetre arasında değişen bir ipi iki farklı uca bağlayarak dengede yürümeye çalışmak. "İp cambazı mı olacağız yahu?" demenize gerek yok: Zira onlar gergin bir ip üzerinde yürüyorlar. Oysa buradaki ipe esnek ve farklı bir kondisyon gerektiriyor. Bu arada ipi temin etmek epey kolay. Online ticaret sitelerinin pek çoğunda bu ip satılıyor. Hem fiyatı da oldukça uygun. Size sadece ipi bağlayacak iki ağaç ya da başka obje bulmak kalıyor. Ama ipte yürümek sanıldığı kadar kolay değil. Yine de yere yakın bir şekilde ipinizi kurarsanız, düz önünüze bakıp dizlerinizi kırdığınız sürece başarma oranınız epey fazla. Bu arada bu ipi yerden 50 santimetre yüksekliğe kuranlar çoğunlukta. Ama bir de bir metre yukarıda yürüyenler var ki onlar işi çözenler ve genelde profesyonel sporcular.

BİLEKLER GÜÇLENİYOR



Peki ipte yürümek ne işe mi yarıyor? Öncelikle mutluluk hormonu salgıladığını söylemeliyim. Zira 1970'lerin başında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ortaya çıkan bu sporun pandemide yeniden gündeme gelmesinin en önemli nedeni bu. Ayrıca denge sağlıyor ve başta karın ve bacak olmak üzere tüm kasları çalıştırıyor. Özellikle ayak bileğini güçlendiriyor. En çok da dağcılık ve kayakla ilgilenen sporcular ilgi duyuyor, antrenmanlarına ekliyor. Khloe Kardashian ve Richard Branson gibi pek çok ünlü isim de slackline yaparak form tutuyor.

TÜRKİYE'DE DERNEĞİ VAR



Bu arada dünyada slackline farklı kategorilerde yapılıyor ve uluslararası yarışmaları ve festivalleri dahi var. Ülkemiz de buna kayıtsız kalmamış, 2012 yılında Slackline Derneği hayata geçmiş. 2013 yılından itibaren de Antalya, Geyikbayırı'nda karnavalı düzenleniyor. Üstelik tricklining, urbanlining, waterlining gibi farklı seviyelerde ve yüksekliklerde düzenlenen yarışmaları da var.