Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmanın yolları

Pandemi dönemi tahminlerimizin dışında çok uzadı ve evde kalmak hepimizi özellikle de çocukları çok etkiledi. Arkadaşlarından ve bir çok sosyal aktiviteden uzak olan çocuklar kendilerine en yakın arkadaş olarak tablet ve cep telefonlarını seçmek zorunda kaldı. Aileler de artık çocukları evde oyalayacak seçenek bulamıyor. Ancak karamsarlığa kapılıp çocukların ekran önünde geçirdiği zamanı görmezden gelmek de uzun vadede çeşitli sorunlara neden olacaktır. Bu yüzden ebeveynlerin yapması gereken en önemli şey zamanı iyi yönetmek ve gün içindeki aktiviteleri planlamak... "Bunu nasıl yapacağım, çocuğum çoktan ekran bağımlısı oldu" diyorsanız, aşağıdaki seçenekleri mutlaka denemelisiniz...Çocuklar eğitime evden devam ediyor. Sosyal hayatları kısıtlı. Durum böyle olunca tablet ve telefonlar can sıkıntılarını giderecek birer arkadaşa dönüşüyor onlar için... Ama tüm gün ekran başında olmalarının doğru olmadığını hem biz ebeveynler hem de kendileri biliyor. O halde ekran başında olma sürelerine bir kısıtlama getirmek şart. Tabii online eğitim süresi buna dahil değil. Çocuğunuzun yaşına göre günlük ekran başında kalma süresini belirleyin ve bundan taviz vermeyin.İOS cihazlarda ekran süresini beliryebiliyorsunuz. Androidler içinde indireceğiniz çeşitli ebeveyn uygulamaları size bu kolaylığı sağlayacaktır. Üstelik bu uygulamaların çoğu ücretsiz.Aslında sihirli kelimeler belli, rehberlik ve örnek olma. Önce anne ve baba ev içinde ekranla olan bağını sınırlandıracak ki, çocuk da görerek benzer bir davranış uygulasın. Siz gün boyu elinizde telefonla vakit geçirirseniz, çocuğunuzu bu konuda kontrol etmeniz mümkün olmayacaktır. Ailece geçirilecek vakitler birbirinize özel olmalıdır. Telefon ve tabletin muhabbetinizi bölmesine izin vermeyin. Çocuğunuz ekran olmadan da vakit geçirebileceğini sizden öğrensin.Peki, evde neler yapabiliriz? İşte bu teknoloji çağında sormayı bile unuttuğumuz soru bu, ekran olmadan ailece nasıl eğlenebiliriz, kaliteli zaman geçirebiliriz?Birlikte puzzle yapabilirsiniz. Binlerce parçadan oluşan bir puzzle'ı yapmanız bir hafta ya da daha fazla sürebilir. Uygun bir yere yerleştirdiğiniz puzzle'ı ailece yaparken hem eğlenecek hem de farklı yönlerinizi yeniden keşfedeceksiniz. Puzzle sıkıcı derseniz, birçok kutu oyunu seçeneği var. Mutlaka seveceğiniz bir çeşidi vardır.Ev işleri sadece annenin üzerine kalmamalı. Birlikte yapılan bir yemek, hazırlanan sofra, bulaşık yerleştirme gibi işler çocuğunuzu hem disipline edecek hem de ekrandan uzak vakit geçirmesini sağlayacaktır. Sorumluluk vermekten korkmayın.Pandemi dönemi, yasaklar arttı, virüs kol geziyor. Ama yine de bu sizin çocuklarınızla temiz hava alamayacağınız anlamına gelmiyor. Kalabalık olmayan yerlerde, maske ve mesafe kuralına uyarak yürüyüş yapmayı günlük rutininiz haline getirin. Evde hareketsiz kalmak, temiz havadan uzak yaşamak çocuklar için virüs kadar tehlikeli... Uygun saatlerde uygun yerlerde çocuğunuz ile dolaşabilir, onu ekrandan uzak tutarken kaygısının azalmasına da vesile olabilirsiniz. Bu ebeveynlere de iyi gelecektir.Sürekli ev rutinini yaşamak çocuğunuzun yeme düzenini bozmuş, sağlıksız beslenmesine ya da yemek yememesine sebep olmuş olabilir. Özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarınıza 'Midesine birkaç lokma girsin yeter ki' mantığı ile ellerine telefon verip yemek yedirmeye çalışmayın. Bu bir süre sonra alışkanlığa dönüşebilir. En güzeli 'yemek yerken asla ekran yok, muhabbet var' kuralında taviz vermeden ilerlemeniz...Yemekten sonra diğer önemli konulardan biri de çocuğunuzun uyumadan önce ekran önünde vakit geçirmesidir. Bu onun uykuya dalmasını engelleyecek ve uyku kalitesini düşürecektir. Parlak ışığın gözlere verdiği zararı hepimiz zaten biliyoruz. Bu sebeple uykudan en az iki saat önce çocuğunuz ekranla bağını kesmiş olmalı.Gün içinde ya da uykudan önce mutlaka kitap okuma rutininiz olsun. Bu alışkanlığı kazandırmanın en güzel yolu sizi kitap okurken görmesidir. Çünkü çocuklar ebeveynleri taklit ederler.Uykudan önce de çocuğunuzun yaşına göre belirlediğiniz bir kitabı ona okuyabilirsiniz. Bu hem uykuya dalmasını kolaylaştıracak hem de ilişkinizi sağlamlaştıracaktır.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını bu yıl da çocuklar evde kutlayacak. Ama evden de olsa birbirinden eğlenceli etkinlilere katılmaları mümkün. İşte onlardan bir tanesi de, Pera Müzesi Öğrenme Programları'nın çevrim içi sergi turları ve yaratıcı drama atölyeleri...Farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik programı, 24 ve 25 Nisan'da Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.23 Nisanda koşmaya ne dersiniz? Ama tüm çocukların "Evden çıkamıyoruz, nasıl koşacağız ki!" dediğinizi duyar gibiyim. İşte çocuklara evde koşacakları bir etkinlik haberim var.2020'de ilk kez 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını coşkulu bir şekilde kutlamak amacıyla düzenlenen Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu, bir kez daha Türkiye'den ve dünyadan çocukları spor sevgisinin birleştirici gücüyle bir araya getirecek. Dijital ortamda sanal bir koşu olarak düzenlenecek etkinliğe çocuklar evlerinden kendi 101 metrelik parkurlarını oluşturarak katılabilecek. Minik adımlar, ayrı evlerden görüntülü arama ile canlı bağlanarak koşarken, diğer evlerden de bu renkli görüntüler izlenebilecek. Koşuya Türkiye'den ve dünyadan 4 - 12 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilecek.23 Nisan Çocuk Koşusu'na katılmak isteyen minik sporseverlerin öncelikle kayıt olması gerekiyor. Kayıtlar ücretsiz olarak www.ekerkosu.com adresinden yapılabiliyor. Minik adımlar koşuya kayıt olduktan sonra göğüs numaralarını kendileri tasarlayabiliyor.